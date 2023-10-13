Президент Палестини проти евакуації мешканців із сектору Гази

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив, що повністю відкидає "переміщення нашого народу із сектора Гази". Про це він заявив під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Йорданії, пише Al Arabiya.

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Медіа з посиланням на палестинське інформагентство Wafa повідомляє, що Аббас "повністю відкидає переміщення нашого народу із Сектора Газа, тому що це буде рівносильно другій Накбі для нашого народу".

ДОВІДКА. Накба (з арабської — лихо, катастрофа) — це переселення населення Палестини під час подій Війни за незалежність Ізраїлю. За даними досліджень, свої території проживання покинули до 700 000 до 725 000 місцевого арабського населення.

Його заява пролунала на тлі наказу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) до мешканців з півночі сектору Гази переміститися до південної частини сектору протягом 24 годин. Терористи ХАМАС теж виступили проти.

Раніше NBCNews повідомляв, що після свого візиту до Ізраїлю Ентоні Блінкен вирушив до Йорданії. Спочатку він зустрівся з королем Абдаллою II, після чого провів перемовини з лідером Палестини Аббасом.

Американське медіа нагадує, що палестинська влада частково керує територіями на Західному березі річки Йордан. Водночас рух ФАТХ, який очолює чинний лідер Палестини, є противником терористичної групи ХАМАС, яка контролює сектор Гази.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

Міністр оборони США Ллойд Остін також перебуває в Ізраїлі. Своїм приїздом глава Пентагону хоче показати, що США готові забезпечити Ізраїль усім необхідним для захисту своєї території.

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