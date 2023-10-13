UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Президент Палестины против эвакуации жителей из сектора Газа

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 16:11
Президент Палестины против эвакуации жителей из сектора Газа - Фото
Энтони Блинкен и Махмуд Аббас (фото – Madji Mohammed/EPA)

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полностью исключает "перемещение нашего народа из сектора Газа". Об этом он заявил во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Иорданию, пишет Al Arabiya.

Медиа со ссылкой на палестинское информагентство Wafa сообщает, что Аббас "полностью отвергает перемещение нашего народа из Сектора Газа, потому что это будет равносильно второй Накбе для нашего народа".

СПРАВКА. Накба (с арабского – беда, катастрофа) – это переселение населения Палестины во время событий Войны за независимость Израиля. По данным исследований, свои территории обитания покинули до 700 000 до 725 000 местного арабского населения.

Его заявление прозвучало на фоне приказа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) жителям с севера сектора Газа переместиться в южную часть сектора в течение 24 часов. Террористы ХАМАС тоже выступили против.

Ранее NBCNews сообщал, что после своего визита в Израиль Энтони Блинкен отправился в Иорданию. Сначала он встретился с королем Абдаллой II, после чего провел переговоры с лидером Палестины Аббасом.

Американское медиа напоминает, что палестинские власти частично управляют территориями на Западном берегу реки Иордан. В то же время движение ФАТХ, возглавляемое действующим лидером Палестины, является противником террористической группы ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ ЦАХАЛ приступил к операции "Железные мечи".
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.
  • Министр обороны США Ллойд Остин также находится в Израиле. Своим приездом глава Пентагона хочет показать, что США готовы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты своей территории.

Читайте также: "Легкой прогулки не будет". Какие силы имеет Израиль и его враги во главе с ХАМАС

Калинин Артемий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ИзраильпереговорывойнахамасЭнтони БлинкенМахмуд Аббас
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 