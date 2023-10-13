Президент Палестины против эвакуации жителей из сектора Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полностью исключает "перемещение нашего народа из сектора Газа". Об этом он заявил во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Иорданию, пишет Al Arabiya.

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Медиа со ссылкой на палестинское информагентство Wafa сообщает, что Аббас "полностью отвергает перемещение нашего народа из Сектора Газа, потому что это будет равносильно второй Накбе для нашего народа".

СПРАВКА. Накба (с арабского – беда, катастрофа) – это переселение населения Палестины во время событий Войны за независимость Израиля. По данным исследований, свои территории обитания покинули до 700 000 до 725 000 местного арабского населения.

Его заявление прозвучало на фоне приказа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) жителям с севера сектора Газа переместиться в южную часть сектора в течение 24 часов. Террористы ХАМАС тоже выступили против.

Ранее NBCNews сообщал, что после своего визита в Израиль Энтони Блинкен отправился в Иорданию. Сначала он встретился с королем Абдаллой II, после чего провел переговоры с лидером Палестины Аббасом.

Американское медиа напоминает, что палестинские власти частично управляют территориями на Западном берегу реки Иордан. В то же время движение ФАТХ, возглавляемое действующим лидером Палестины, является противником террористической группы ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. В ответ ЦАХАЛ приступил к операции "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

Министр обороны США Ллойд Остин также находится в Израиле. Своим приездом глава Пентагона хочет показать, что США готовы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты своей территории.

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