Ізраїль. ЗМІ вперше побувало у звільненому від ХАМАС кібуці та описало звірства

Представники преси вперше були запрошені оглянути місце спустошення у кібуці Кфар-Аза, громаді, знищеній бойовиками угруповання ХАМАС, повідомляє ізраїльський телеканал i24News. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує вивозити тіла жертв із будинків, де вони були вбиті, передає ЗМІ. Ізраїльські солдати повідомили, що бачили обезголовлені тіла немовлят, медіа пише про 40 вбитих дітей.

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"Автомобілі громади, припарковані на вулиці, були повністю спалені. І це була лише невелика частина руйнувань, поки немає точної кількості людей, які були вбиті, оскільки тіла все ще збираються та вивозяться з будинків", – пише ЗМІ.

З цього кібуцу можна побачити клуби диму, що підіймаються в секторі Гази, який знаходиться менш як у чверті милі (402 м), зауважує медіа.

ЗМІ зазначає, що "запах смерті" – те, що залишилося від колись жвавої громади.

Понад 70 бойовиків вдерлися до громади, їхні тіла все ще лежать на землі, аби "увесь світ побачив жорстокість, яку вчинили ці терористи ХАМАС", пояснює телеканал.

"Це не війна, це не поле бою. Ви бачите немовлят, матір, батька в їхніх спальнях, у кімнатах, і як терористи їх вбивають. Це різанина", – заявив генерал-майор ЦАХАЛ Ітай Верув.

Кібуц Кфар-Аза перебуває на кордоні із сектором Гази, солдати ЦАХАЛ діють у цьому районі, напоготові щодо будь-яких терористів, що потенційно залишилися тут, пише ЗМІ.

"Крім того, над головою продовжують летіти ракети та гуркіт мінометів, про які немає сигнальної сирени. На задньому плані на прикордонному мурі чути артилерію. Навіть транспортні засоби терористів все ще тут і, можливо, заміновані гранатами чи вибухівкою", – зазначає медіа.

Проте спочатку армійський підрозділ вилучає тіла ізраїльських цивільних, журналісти побачили, як їх, вкритих простирадлами, виносять із власних домівок, де вони були вбиті, передає телеканал.

Ізраїльські солдати повідомили ЗМІ, що під час пошуків знаходили немовлят із відрізаними головами, цілі сім’ї розстріляних у своїх ліжках.

Загалом вже було вивезено близько 40 тіл немовлят та маленьких дітей, повідомляє медіа.

"Багато солдатів були призвані в запас, і можна було побачити, як вони активно втішали один одного після того, що їм довелося побачити. Вони прибули, чекаючи найгіршого, але сцени перевершують усе, що можна собі уявити. Деякі солдати кажуть, що знаходили немовлят із відрізаними головами, цілі сім’ї розстріляних у своїх ліжках. Наразі на каталках вивезли близько 40 немовлят і маленьких дітей", – пише ЗМІ.

Телеканал зауважує, що через численні міни-пастки солдатам все ще було важко перевірити кожен будинок, а пресі порадили триматися якомога далі від деяких територій, які ще не очищені від вибухівки.

"Жорстокості, скоєні з використанням зброї, гранат, ножів, і все це було націлено на невинних мирних жителів у їхніх будинках. Ми бачимо футбольні сітки на газонах, ознаку буколічного (ідилічного. – Ред.) життя, яке колись існувало тут. Двері відчинені навстіж, коляски залишені, тротуари зруйновані артилерією. Є обвуглені будинки, оскільки терористи спалили будинки, щоб вигнати мирних жителів, які ховалися всередині", – описує побачене ЗМІ.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в етері Al Jazeera.

10 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що держава йде у "повний наступ" на сектор Гази.

Президент США Джо Байден, коментуючи напад ХАМАС на Ізраїль, заявив, що його держава готова надіслати додаткові військові сили в регіон, та порадив третім сторонам, які думають скористатися ситуацію, не робити цього.

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