Ізраїль іде у повний наступ на Газу, ХАМАС пошкодує – міністр оборони

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам на кордоні з сектором Гази, що держава переходить до "повного наступу" на Газу. Спорадичні сутички з терористами ХАМАС на півдні Ізраїлю тривають уже четвертий день, пише місцеве видання The Times of Israel.

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"Я зняв усі обмеження, ми [відновили] контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу. У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили ціни [які сплачуються], і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів від того, що він [ХАМАС] думав", — сказав високопосадовець.

За його словами, ХАМАС пошкодує про цей момент, а сектор Гази ніколи не повернеться до того, чим він був.

"Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, тих, хто пережив Голокост — ми знищимо його всіма силами та без компромісів", — додав Галлант.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в етері Al Jazeera.

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