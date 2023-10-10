Ізраїль іде у повний наступ на Газу, ХАМАС пошкодує – міністр оборони
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам на кордоні з сектором Гази, що держава переходить до "повного наступу" на Газу. Спорадичні сутички з терористами ХАМАС на півдні Ізраїлю тривають уже четвертий день, пише місцеве видання The Times of Israel.
"Я зняв усі обмеження, ми [відновили] контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу. У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили ціни [які сплачуються], і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів від того, що він [ХАМАС] думав", — сказав високопосадовець.
За його словами, ХАМАС пошкодує про цей момент, а сектор Гази ніколи не повернеться до того, чим він був.
"Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, тих, хто пережив Голокост — ми знищимо його всіма силами та без компромісів", — додав Галлант.
- 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
- Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
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- Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.
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