RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ізраїль іде у повний наступ на Газу, ХАМАС пошкодує – міністр оборони

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 20:41
Ізраїль іде у повний наступ на Газу, ХАМАС пошкодує – міністр оборони - Фото
Сектор Гази (Скриншот з відео)

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив військам на кордоні з сектором Гази, що держава переходить до "повного наступу" на Газу. Спорадичні сутички з терористами ХАМАС на півдні Ізраїлю тривають уже четвертий день, пише місцеве видання The Times of Israel.

"Я зняв усі обмеження, ми [відновили] контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу. У вас буде можливість змінити реальність тут. Ви бачили ціни [які сплачуються], і ви побачите зміни. ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів від того, що він [ХАМАС] думав", — сказав високопосадовець.

За його словами, ХАМАС пошкодує про цей момент, а сектор Гази ніколи не повернеться до того, чим він був.

"Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, тих, хто пережив Голокост — ми знищимо його всіма силами та без компромісів", — додав Галлант.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.
  • Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в етері Al Jazeera.

Читайте також: ГУР: Росія знала, що ХАМАС готує напад на Ізраїль

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
ІзраїльХАМАСсектор ГазинаступЙоав Галлант
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 