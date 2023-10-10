Израиль идет в полное наступление на Газу, ХАМАС пожалеет – министр обороны

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил войскам на границе с Сектором Газа, что государство переходит к "полному наступлению" на Газу. Спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге Израиля продолжаются уже четвертый день, пишет местное издание The Times of Israel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я снял все ограничения, мы [восстановили] контроль над территорией, и мы переходим к полному наступлению. У вас будет возможность изменить реальность здесь. Вы видели цены [которые оплачиваются], и вы увидите изменения. ХАМАС хотел изменений в Газе, она изменится на 180 градусов от того, что он [ХАМАС] думал", – сказал чиновник.

По его словам, ХАМАС пожалеет об этом моменте, а Сектор Газа никогда не вернется к тому, чем он был.

"Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост — мы уничтожим его всеми силами и без компромиссов", — добавил Галлант.

7 октября 2023 движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

Читайте также: ГУР: Россия знала, что ХАМАС готовит нападение на Израиль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.