ГУР: Россия знала, что ХАМАС готовит нападение на Израиль
Власти России знали о подготовке боевиков исламистской группировки ХАМАС к нападению на Израиль, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. В зоне боев действуют уже несколько групп, выполняющих задачи спецслужб РФ, рассказал он в комментарии РБК-Украина.
"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", – сказал Черняк.
Также украинской разведке известно, что российские "частные военные компании" взаимодействуют с ХАМАСом, в том числе по обмену опытом ведения боевых действий, сообщил представитель ГУР.
"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины, и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", – отметил он.
По оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи спецслужб РФ, работают на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавил Черняк.
По данным Центра национального сопротивления, часть выехавших из Беларуси в Африку боевиков террористической Группы Вагнера готовила террористов ХАМАС.
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