ГУР: Россия знала, что ХАМАС готовит нападение на Израиль

Власти России знали о подготовке боевиков исламистской группировки ХАМАС к нападению на Израиль, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк. В зоне боев действуют уже несколько групп, выполняющих задачи спецслужб РФ, рассказал он в комментарии РБК-Украина.

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"По данным ГУР, руководство России знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", – сказал Черняк.

Также украинской разведке известно, что российские "частные военные компании" взаимодействуют с ХАМАСом, в том числе по обмену опытом ведения боевых действий, сообщил представитель ГУР.

"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины, и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", – отметил он.

По оценкам ГУР, уже несколько групп, выполняющих задачи спецслужб РФ, работают на территориях боевых действий исключительно в интересах России, добавил Черняк.

СПРАВКА. 9 октября ГУР



По 9 октября ГУР сообщило , что спецслужбы РФ передали террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие США и стран ЕС, чтобы обвинить украинских военных в "продаже западного оружия для террористов на регулярной основе" и продвигать этот фейк в медиа, в частности в западной прессе, для формирования общественного мнения с целью сокращения помощи Украине.По данным Центра национального сопротивления, часть выехавших из Беларуси в Африку боевиков террористической Группы Вагнера готовила террористов ХАМАС.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

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