ГУР: Росія знала, що ХАМАС готує напад на Ізраїль

Влада Росії знала про підготовку бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС до нападу на Ізраїль, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк. У зоні боїв діють вже кілька груп, які виконують завдання спецслужб РФ, розповів він у коментарі РБК-Україна.

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", – сказав Черняк.

Також українській розвідці відомо, що російські так звані "приватні військові компанії" взаємодіють із ХАМАСом, зокрема щодо обміну досвідом ведення бойових дій, повідомив представник ГУР.

"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", – зауважив він.

За оцінками ГУР, вже кілька груп, що виконують завдання спецслужб РФ, працюють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії, додав Черняк.

ДОВІДКА. 9 жовтня ГУР



За 9 жовтня ГУР повідомило , що спецслужби РФ передали терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю США та країн ЄС, аби звинуватити українських військових у "продажу західної зброї для терористів на регулярній основі" та просувати цей фейк у медіа, зокрема у західній пресі, для формування суспільної думки з метою скорочення допомоги Україні.За даними Центру національного спротиву, частина бойовиків терористичної Групи Вагнера, які виїхали з Білорусі до Африки, готувала терористів ХАМАС.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в етері Al Jazeera.

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