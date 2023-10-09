ЗСУ: Вагнерівці в Африці навчали терористів ХАМАСу скиданню з дронів та штурмам
Частина бойовиків терористичної Групи Вагнера, які виїхали з Білорусі до Африки, готувала терористів з ХАМАС. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.
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За інформацією ЦНС, основними напрямами підготовки бойовиків ХАМАСу були навчання зі штурмових дій і використання малих БПЛА для скидання вибухових матеріалів.
У ЦНС зазначають, що серед союзників ХАМАСу "лише росіяни мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога".
У ЦНС додають, що саме цей досвід вагнерівці "передали бойовикам ХАМАСу під час навчань у країнах Африки".
Раніше українська розвідка повідомляла, що російські спецслужби передали терористам ХАМАСу трофейну зброю ЗСУ західного зразка. Головною метою такого передавання є проведення дезінформаційної кампанії проти надання подальшої військової допомоги Україні.
- З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.
- Уряд офіційно оголосив про стан війни.
- 8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.
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