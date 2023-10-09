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ЗСУ: Вагнерівці в Африці навчали терористів ХАМАСу скиданню з дронів та штурмам

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09.10.2023, 15:41
ЗСУ: Вагнерівці в Африці навчали терористів ХАМАСу скиданню з дронів та штурмам - Фото
Емблема ПВК Вагнера (фото — скриншот з відео)

Частина бойовиків терористичної Групи Вагнера, які виїхали з Білорусі до Африки, готувала терористів з ХАМАС. Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву.

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За інформацією ЦНС, основними напрямами підготовки бойовиків ХАМАСу були навчання зі штурмових дій і використання малих БПЛА для скидання вибухових матеріалів.

У ЦНС зазначають, що серед союзників ХАМАСу "лише росіяни мають досвід застосування дронів з механізмами скиду по техніці ворога".

У ЦНС додають, що саме цей досвід вагнерівці "передали бойовикам ХАМАСу під час навчань у країнах Африки".

ДОВІДКА. Центр національного спротиву (ЦНС) — це підрозділ при Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, який навчає цивільне населення методам спротиву окупантам та організовує цей спротив на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Раніше українська розвідка повідомляла, що російські спецслужби передали терористам ХАМАСу трофейну зброю ЗСУ західного зразка. Головною метою такого передавання є проведення дезінформаційної кампанії проти надання подальшої військової допомоги Україні.

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Калінін Артемій
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