ВСУ: Вагнеровцы в Африке обучали террористов ХАМАСа сбросам с дронов и штурмам

Часть боевиков террористической Группы Вагнера, выехавших из Беларуси в Африку готовила террористов из ХАМАСа. Об этом говорится в сообщении Центра Национального Сопротивления.

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По информации ЦНС, основными направлениями подготовки боевиков ХАМАС были обучение по штурмовым действиям и использование малых БПЛА для сброса взрывчатых материалов.

В ЦНС отмечают, что среди союзников ХАМАС "только россияне имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага".

В ЦНС добавляют, что именно этот опыт вагнеровцы "передали боевикам ХАМАС во время учений в странах Африки".

СПРАВКА. Центр национального сопротивления (ЦНС) — это подразделение при Командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, которое обучает гражданское население методам сопротивления оккупантам и организует это сопротивление на временно оккупированных территориях Украины.

Ранее украинская разведка сообщала, что российские спецслужбы передали террористам ХАМАСа трофейное оружие ВСУ западного образца. Главной целью такой передачи является проведение дезинформационной кампании против предоставления дальнейшей военной помощи Украине.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которые террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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