Байден про Ізраїль: Хто хоче скористатись ситуацією – не треба

Президент США Джо Байден, коментуючи напад ХАМАС на Ізраїль, заявив, що його держава готова надіслати додаткові військові сили в регіон, та порадив третім сторонам, які думають скористатися ситуацією, не робити цього. США підтримують Ізраїль і подбають, щоб держава могла себе захистити у відповідь на цю атаку, розповів він під час виступу.

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"Ми підтримуємо Ізраїль. Ми підтримуємо Ізраїль і подбаємо про те, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно, щоб подбати про своїх громадян і захистити себе у відповідь на цю атаку. Тероризму немає виправдання", – сказав він.

За словами президента США, його команда знаходиться у постійній комунікації з партнерами в Ізраїлі та у всьому світі.

США надають Ізраїлю боєприпаси, аби зміцнити систему протиповітряної оборони "Залізний купол", щоб була можливість захищати ізраїльські міста, повідомив Байден.

Також він закликав Конгрес США затвердити надзвичайні заходи, аби забезпечити питання допомоги Ізраїлю.

"І коли Конгрес повернеться, я закликаю його затвердити надзвичайні заходи для того, щоб забезпечити це питання. І йдеться не про партійність, не про політику, йдеться про безпеку", – пояснив він.

Байден зазначив, що США також збільшили свою військову присутність у регіоні, аби стримувати агресію ХАМАС, і готові за необхідності надіслати "додаткові активи" туди.

"Сполучені Штати також збільшили свою військову присутність у регіоні для того, щоб стримувати цю агресію. Ми перевели авіаносець "Джеральд Форд", і ми готові за необхідності переслати додаткові активи туди", – сказав він.

Також президент США закликав усіх, хто думає скористатися ситуацією, не робити цього.

"Дозвольте ще раз повторити: будь-яка країна, будь-яка організація, будь-хто, хто думає скористатися ситуацією, – не робіть цього. Наші серця можуть бути розбиті, але наша рішучість чітка", – сказав він.

Байден зазначив, що розмовляв із лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб узгодити "спільну відповідь".

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон водночас із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.

Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в етері Al Jazeera.

10 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що держава йде у "повний наступ" на Сектор Гази.

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