Байден об Израиле: США готовы отправить дополнительные силы в регион

Президент США Джо Байден, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, заявил, что его государство готово направить дополнительные военные силы в регион и посоветовал третьим сторонам, которые думают воспользоваться ситуацией, не делать этого. США поддерживают Израиль и позаботятся, чтобы государство могло себя защитить в ответ на эту атаку, рассказал он во время выступления.

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"Мы поддерживаем Израиль. Мы поддерживаем Израиль и позаботимся о том, чтобы Израиль имел то, что ему нужно, чтобы позаботиться о своих гражданах и защитить себя в ответ на эту атаку. Терроризму нет оправдания" , – сказал он.

По словам президента США, его команда находится в постоянной коммуникации с партнерами в Израиле и во всем мире.

США предоставляют Израилю боеприпасы для укрепления системы противовоздушной обороны "Железный купол", чтобы была возможность защищать израильские города, сообщил Байден.

Также он призвал Конгресс США утвердить чрезвычайные меры для обеспечения вопроса помощи Израилю.

"И когда Конгресс вернется, я призываю его утвердить чрезвычайные меры, для того чтобы обеспечить этот вопрос. И речь идет не о партийности, не о политике, речь идет о безопасности" , – пояснил он.

Байден отметил, что США также увеличили свое военное присутствие в регионе, чтобы сдерживать агрессию ХАМАС и готовы при необходимости послать "дополнительные активы" туда.

"Соединенные Штаты также увеличили свое военное присутствие в регионе для того, чтобы сдерживать эту агрессию. Мы перевели авианосец "Джеральд Форд", и мы готовы при необходимости переслать дополнительные активы туда", – сказал он.

Также президент США призвал всех, кто думает воспользоваться ситуацией, не делать этого.

"Позвольте еще раз повторить: любая страна, любая организация, кто-либо, кто думает воспользоваться ситуацией, – не делайте этого. Наши сердца могут быть разбиты, но наша решимость четкая", – сказал он.

Байден отметил, что разговаривал с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы согласовать "общий ответ".

7 октября 2023 движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

10 октября министр обороны Израиля заявил, что государство идет в "полное наступление" на Сектор Газы.

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