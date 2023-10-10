Израиль. СМИ впервые побывало в освобожденном от ХАМАС кибуце и описало зверства

Представители прессы были впервые приглашены осмотреть место опустошения в кибуце Кфар-Аза, общине, уничтоженной боевиками группировки ХАМАС, сообщает израильский телеканал i24News. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вывозить тела жертв из домов, где они были убиты, передает СМИ. Израильские солдаты сообщили, что видели обезглавленные тела младенцев, медиа пишет о 40 убитых детях.

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"Автомобили общины, припаркованные на улице, были полностью сожжены. И это была лишь небольшая часть разрушений, пока нет точного количества убитых, поскольку тела все еще собираются и вывозятся из домов", – пишет СМИ.

Из этого кибуца можно увидеть поднимающиеся клубы дыма в Секторе Газа, который находится менее чем в четверти мили (402 м), отмечает медиа.

СМИ отмечает, что "запах смерти" – то, что осталось от некогда живой общины.

Более 70 боевиков ворвались в общину, их тела все еще лежат на земле, чтобы "весь мир увидел жестокость, которую совершили эти террористы ХАМАС", объясняет телеканал.

"Это не война, это не поле боя. Вы видите младенцев, мать, отца в их спальнях, в комнатах, и как террористы их убивают. Это резня", – заявил генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув.

Кибуц Кфар-Аза находится на границе с Сектором Газы, солдаты ЦАХАЛ действуют в этом районе, наготове к любым террористам, потенциально оставшимся здесь, пишет СМИ.

"Кроме того, над головой продолжают лететь ракеты и грохот минометов, о которых нет сигнальной сирены. На заднем плане на пограничной стене слышна артиллерия. Даже транспортные средства террористов все еще здесь и, возможно, заминированы гранатами или взрывчаткой", – отмечает медиа.

Однако сначала армейское подразделение посвящает себя изъятию тел израильских гражданских, журналисты увидели, как их, покрытых простынями, выносят из собственных домов, где они были убиты, передает телеканал.

Израильские солдаты сообщили СМИ, что во время поисков находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи расстрелянных в своих кроватях.

В общей сложности уже было вывезено около 40 тел младенцев и маленьких детей, сообщает медиа.

"Многие солдаты были призваны в запас, и можно было увидеть, как они активно утешали друг друга после того, что им пришлось увидеть. Они прибыли, ожидая худшего, но сцены превосходят все, что можно себе представить. Некоторые солдаты говорят, что находили младенцев" с отрезанными головами, целые семьи расстрелянных в своих кроватях. На каталках вывезли около 40 младенцев и маленьких детей", – пишет СМИ.

Телеканал отмечает, что из-за многочисленных мин-ловушек солдатам все еще было трудно проверить каждый дом, а прессе посоветовали держаться подальше от некоторых территорий, которые еще не очищены от взрывчатки.

"Жестокости, совершенные с использованием оружия, гранат, ножей, и все это было нацелено на невинных мирных жителей в их домах. Мы видим футбольные сетки на газонах, признак буколической (идиллической – Ред.) жизни, которая когда-то существовала здесь. Двери открыты настежь, коляски оставлены, тротуары разрушены артиллерией. Есть обугленные дома, поскольку террористы сожгли дома, чтобы выгнать скрывавшихся внутри мирных жителей", – описывает увиденное СМИ.

7 октября 2023 движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать Сектор Газы.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

10 октября министр обороны Израиля заявил, что государство идет в "полное наступление" на Сектор Газы.

Президент США Джо Байден, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, заявил, что его государство готово направить дополнительные военные силы в регион и посоветовал третьим сторонам, которые думают воспользоваться ситуацией, не делать этого.

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