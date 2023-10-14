Сектор Газа. Более 400 000 жителей покинули дома еще до приказа Израиля – ООН

Более 423 000 человек покинули свои дома в секторе Газа еще до того, как Израиль 13 октября приказал местным жителям эвакуироваться на юг. Об этом сообщила Организация объединенных наций, передает израильское СМИ The Times of Israel.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в полночь в пятницу сообщила ООН о том, что все палестинское население севернее Вади Газы должно переселиться в южную часть Газы в течение 24 часов, пишет СМИ.

ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем жителям севера сектора Газы переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.

В Организации сообщили, что еще до этого приказа более 423 000 местных покинули свои дома, передает медиа.

В сообщении ЦАХАЛ отмечено, что армия Израиля может быть готова приступить к наземному вторжению после недельной бомбардировки Газы в ответ на атаку ХАМАС в минувшую субботу, передает СМИ.

На Ближнем Востоке Газа является одним из самых маленьких и густонаселенных городов, отмечает CNN.

Согласно данным отчета компании Demographia, в городской зоне вокруг города Газа на севере региона проживает 1 851 000 человек, живущих на территории около 228 км квадратных, это 8121 человека на квадратный километр.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы в четверг 12 октября сообщило, что 1537 палестинцев были убиты во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву, передает Al Jazeera.

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