Сектор Газа. Более 400 000 жителей покинули дома еще до приказа Израиля – ООН
Более 423 000 человек покинули свои дома в секторе Газа еще до того, как Израиль 13 октября приказал местным жителям эвакуироваться на юг. Об этом сообщила Организация объединенных наций, передает израильское СМИ The Times of Israel.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в полночь в пятницу сообщила ООН о том, что все палестинское население севернее Вади Газы должно переселиться в южную часть Газы в течение 24 часов, пишет СМИ.
ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем жителям севера сектора Газы переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.
В Организации сообщили, что еще до этого приказа более 423 000 местных покинули свои дома, передает медиа.
В сообщении ЦАХАЛ отмечено, что армия Израиля может быть готова приступить к наземному вторжению после недельной бомбардировки Газы в ответ на атаку ХАМАС в минувшую субботу, передает СМИ.
На Ближнем Востоке Газа является одним из самых маленьких и густонаселенных городов, отмечает CNN.
Согласно данным отчета компании Demographia, в городской зоне вокруг города Газа на севере региона проживает 1 851 000 человек, живущих на территории около 228 км квадратных, это 8121 человека на квадратный километр.
- 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
- 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы в четверг 12 октября сообщило, что 1537 палестинцев были убиты во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву, передает Al Jazeera.
Читайте также: Израиль предупредил гражданских, а ХАМАС этого не сделал – министр обороны Британии
Комментарии