Ізраїль ліквідував командира ХАМАС, який керував нападом на фестиваль

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч проти 15 жовтня було ліквідовано одного з командирів ХАМАС Біллала аль-Кедра, якого називають відповідальним за напад на музичний фестиваль, де загинуло понад 200 людей. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Повідомляється, що аль-Кедра вбито внаслідок авіаційного удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази. Його місцеперебування було встановлено завдяки цілеспрямованій роботі розвідувальної агенції "Шин-Бет" та військової розвідки.

Аль-Кедра командував підрозділами "Нахаба" в батальйоні "Південний Хан-Юніс", які брали участь у нападі 7 жовтня на музичний фестиваль біля містечка Офакім біля кордону сектора Гази, де загинули близько 260 людей.

Увечері 14 жовтня та в ніч проти 15 жовтня ізраїльська армія атакувала понад 100 військових об'єктів ХАМАС у секторі Гази, також були атаковані командні пункти руху "Ісламський джихад".

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, חיסלו אמש ברצועת עזה את בילל אל קדרה, מפקד כוח נח׳בה בגדוד דרום חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי על הפשיטה הרצחנית בקיבוצים נירים וניר עוז. בנוסף, חוסלו פעילים נוספים בארגון הטרור חמאס וכן בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני>> pic.twitter.com/sKIKuDrQoF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

14 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію командувача повітряних сил терористичної організації ХАМАС.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, насамперед серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектора Гази. Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази у четвер, 12 жовтня, повідомило, що 1537 палестинців було вбито під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву, передає Al Jazeera.

13 жовтня ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім мешканцям півночі сектора Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС та президент Палестини Аббас.

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