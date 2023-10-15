Израиль ликвидировал командира ХАМАС, который руководил нападением на фестиваль

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 15 октября был ликвидирован один из командиров ХАМАС Биллал аль-Кедра, которого называют ответственным за нападение на музыкальный фестиваль, где погибли более 200 человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Сообщается, что Аль-Кедра убит в результате авиационного удара по объектам ХАМАС в секторе Газа. Его местнахождение было установлено благодаря целенаправленной работе разведывательного агентства Шин Бет и военной разведки.

Аль-Кедра командовал отрядами Нахаба в батальоне Южный Хан Юнис, которые участвовали в нападении 7 октября на музыкальный фестиваль возле городка Офаким у границы сектора Газа, где погибли около 260 человек.

Вечером 14 октября и в ночь на 15 октября израильская армия атаковала более 100 военных объектов ХАМАС в секторе Газа, также были атакованы командные пункты движения Исламский джихад.

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, חיסלו אמש ברצועת עזה את בילל אל קדרה, מפקד כוח נח׳בה בגדוד דרום חאן יונס של ארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי על הפשיטה הרצחנית בקיבוצים נירים וניר עוז. בנוסף, חוסלו פעילים נוספים בארגון הטרור חמאס וכן בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני>> pic.twitter.com/sKIKuDrQoF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира воздушными силами террористической организации ХАМАС.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы в четверг, 12 октября, сообщило, что 1537 палестинцев были убиты во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву, передает Al Jazeera.

13 октября ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем жителям севера сектора Газа переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.

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