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Израиль ликвидировал командира ХАМАС, который руководил нападением на фестиваль

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 15:40
Израиль ликвидировал командира ХАМАС, который руководил нападением на фестиваль - Фото
Фото - скриншот из видео

Армия обороны Израиля заявила, что в ночь на 15 октября был ликвидирован один из командиров ХАМАС Биллал аль-Кедра, которого называют ответственным за нападение на  музыкальный фестиваль, где погибли более 200 человек. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Сообщается, что Аль-Кедра убит в результате авиационного удара по объектам ХАМАС в секторе Газа. Его местнахождение было установлено благодаря целенаправленной работе  разведывательного агентства Шин Бет и военной разведки.   

Аль-Кедра командовал отрядами Нахаба в батальоне Южный Хан Юнис, которые участвовали в нападении 7 октября на музыкальный фестиваль возле городка Офаким у границы сектора Газа, где погибли около 260 человек.   

Вечером 14 октября и в ночь на 15 октября израильская армия атаковала более 100 военных объектов ХАМАС в секторе Газа, также были атакованы командные пункты движения Исламский джихад.

14 октября Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира воздушными силами террористической организации ХАМАС.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы в четверг, 12 октября, сообщило, что 1537 палестинцев были убиты во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву, передает Al Jazeera.
  • 13 октября ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем жителям севера сектора Газа переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.

Читайте также: Сектор Газа. Более 400 000 жителей покинули дома еще до приказа Израиля – ООН

Сергей Бережной
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Израильвойнатеррористысектор газахамасБлижний Восток
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