Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации руководителя воздушной системы террористической организации ХАМАС и ударах по элитным подразделениям боевиков "Нухба" в секторе Газа. Также ведомство добавляет два видео впечатления.

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"Минувшей ночью (в пятницу) истребители ЦАХАЛ нанесли широкомасштабные удары по всему сектору Газа. Среди них десятки объектов террористического движения ХАМАС, а также боевики террористов "Нухба", которые были на базе в секторе Газа. Террористы "Нухба" были одной из ведущих сил, возглавивших проникновение в Израиль в прошлую субботу [30 сентября]", – пишет израильская армия.

Ведомство заявляет, что на протяжении последних суток истребители ЦАХАЛ нанесли удары по оперативному штабу ХАМАС, из которого осуществлялось управление воздушной деятельностью организации.

"При ударе истребители ЦАХАЛ убили Мерада Абу Мерада, возглавлявшего воздушную систему ХАМАС в городе Газа и ответственного за руководство террористами во время резни в субботу", – отмечает израильская армия.

ЦАХАЛ сообщил, что продолжит действовать в соответствии с требованиями по защите Израиля от ХАМАС.

На первом видео широкомасштабные удары, нанесенные ЦАХАЛ утром 14 октября, пишет ведомство.

Как пишет израильская армия, удары на втором видео были нанесены ночью:

Кроме того, ЦАХАЛ сообщил, что его солдаты нанесли удары по террористическому сообществу, которое пыталось проникнуть из Ливана в Израиль: беспилотник нацелился на него и убил несколько боевиков.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа. Подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Газы в четверг, 12 октября, сообщило, что 1537 палестинцев были убиты во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву, передает Al Jazeera.

13 октября ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем жителям севера сектора Газа переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.

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