Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію керівника повітряної системи терористичної організації ХАМАС та удари по елітних підрозділах бойовиків "Нухба" у секторі Гази. Також відомство додає два відео уражень.

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"Минулої ночі (у п'ятниці) винищувачі ЦАХАЛ завдали широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Серед них — десятки об’єктів терористичного руху ХАМАС, а також бойовики терористів "Нухба", які були на базі в секторі Гази. Терористи "Нухба" були однією з провідних сил, які очолили проникнення в Ізраїль минулої суботи [30 вересня]", – пише ізраїльська армія.

Відомство заявляє, що впродовж останньої доби винищувачі ЦАХАЛ завдали ударів по оперативному штабу ХАМАС, з якого здійснювалось управління повітряною діяльністю організації.

"Під час удару винищувачі ЦАХАЛ вбили Мерада Абу Мерада, який очолював повітряну систему ХАМАС у місті Газа та був відповідальний за керівництво терористами під час різанини в суботу", – зазначає ізраїльська армія.

ЦАХАЛ повідомив, що продовжуватиме діяти відповідно до вимог для захисту Ізраїлю від ХАМАС.

На першому відео широкомасштабні удари, які ЦАХАЛ завдав вранці 14 жовтня, пише відомство.

Як пише ізраїльська армія, удари на другому відео були завдані вночі:

Окрім цього, ЦАХАЛ повідомив, що його солдати завдали ударів по терористичному осередку, який намагався проникнути з Лівану до Ізраїлю: безпілотник націлився на осередок та вбив кілька бойовиків.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоров'я Гази в четвер, 12 жовтня, повідомило, що 1537 палестинців були вбиті під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву, передає Al Jazeera.

13 жовтня ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС та президент Палестини Аббас.

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