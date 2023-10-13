Червоний хрест заявив, що атака на Ізраїль не виправдовує "безмежну руйнацію" сектору Гази

У Міжнародному комітеті Червоного хреста заявили, що атака терористів ХАМАС на Ізраїль не може бути виправданням "безмежної руйнації" сектору Гази. Заяву організації цитує Zawya з посиланням на AFP.

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У заяві сказано, що ніщо не може виправдати атаки терористів на Ізраїль, яка розпочалася 7 жовтня.

"Ніщо не може виправдати жахливі напади, яких зазнав Ізраїль минулими вихідними, але ці напади, своєю чергою, не можуть виправдати безмежні руйнування Гази", – заявили в Червоному хресті.

Раніше колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет влаштував суперечку з журналістом каналу Sky News через питання про долю цивільних у секторі Гази.

"Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних жителів Палестини? Що з вами не так? Ви що не бачите, що відбувається? Ми воюємо з нацистами. Ми не стріляємо в цивільних. Зараз світ може допомогти й принести їм усе, що вони захочуть. Я не збираюся постачати електрику чи воду своїм ворогам. Якщо хтось хоче робити, то добре. Ми не збираємося нести за них відповідальність", – сказав Бенет.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

13 жовтня ізраїльська армія наказала всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь сектору. Проти цього виступили ХАМАС і президент Палестини Аббас.

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