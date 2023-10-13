Червоний хрест заявив, що атака на Ізраїль не виправдовує "безмежну руйнацію" сектору Гази
У Міжнародному комітеті Червоного хреста заявили, що атака терористів ХАМАС на Ізраїль не може бути виправданням "безмежної руйнації" сектору Гази. Заяву організації цитує Zawya з посиланням на AFP.
У заяві сказано, що ніщо не може виправдати атаки терористів на Ізраїль, яка розпочалася 7 жовтня.
"Ніщо не може виправдати жахливі напади, яких зазнав Ізраїль минулими вихідними, але ці напади, своєю чергою, не можуть виправдати безмежні руйнування Гази", – заявили в Червоному хресті.
Раніше колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет влаштував суперечку з журналістом каналу Sky News через питання про долю цивільних у секторі Гази.
"Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних жителів Палестини? Що з вами не так? Ви що не бачите, що відбувається? Ми воюємо з нацистами. Ми не стріляємо в цивільних. Зараз світ може допомогти й принести їм усе, що вони захочуть. Я не збираюся постачати електрику чи воду своїм ворогам. Якщо хтось хоче робити, то добре. Ми не збираємося нести за них відповідальність", – сказав Бенет.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
- 13 жовтня ізраїльська армія наказала всім жителям півночі сектору Гази переміститися на південь сектору. Проти цього виступили ХАМАС і президент Палестини Аббас.
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