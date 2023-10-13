Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не зміг стриматися після запитання журналіста Sky News і вступив із ним у суперечку.
На запитання журналістів щодо палестинців у лікарнях чи щодо дітей в інкубаторах, системи життєзабезпечення яких можуть відключитися через відключення Ізраїлем електропостачання у секторі Гази, Бенет відповів: "Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних мешканців Палестини? Що з вами не так? Ви що не бачите, що коїться? Ми воюємо з нацистами".
Колишній очільник ізраїльського уряду сказав, що "ми не стріляємо в них [цивільних сектору Гази]".
"Зараз світ може допомогти та принести їм усе, що вони захочуть. Я не збираюся постачати електрику чи воду своїм ворогам. Якщо хтось хоче робити, то добре. Ми не збираємося нести за них відповідальність", – додав Бенет.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль.
- 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
- 13 жовтня ізраїльська армія наказала всім мешканцям півночі сектора Гази переміститися на південь сектору. Проти цього виступили ХАМАС і президент Палестини Аббас.
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