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"Що з вами не так?" Експрем’єр Ізраїлю посперечався з ведучим SkyNews через мешканців Гази — відео видео

Этот материал также доступен на русском
13.10.2023, 17:29
Нафталі Бенет (фото - скриншот із відео)
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Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не зміг стриматися після запитання журналіста Sky News і вступив із ним у суперечку. 

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На запитання журналістів щодо палестинців у лікарнях чи щодо дітей в інкубаторах, системи життєзабезпечення яких можуть відключитися через відключення Ізраїлем електропостачання у секторі Гази, Бенет відповів: "Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних мешканців Палестини? Що з вами не так? Ви що не бачите, що коїться? Ми воюємо з нацистами".

Колишній очільник ізраїльського уряду сказав, що "ми не стріляємо в них [цивільних сектору Гази]".

"Зараз світ може допомогти та принести їм усе, що вони захочуть. Я не збираюся постачати електрику чи воду своїм ворогам. Якщо хтось хоче робити, то добре. Ми не збираємося нести за них відповідальність", – додав Бенет.

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Калінін Артемій
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війнаІзраїльХАМАСсектор Газинафталі бенетцивільні
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