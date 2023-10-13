Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет не зміг стриматися після запитання журналіста Sky News і вступив із ним у суперечку.

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На запитання журналістів щодо палестинців у лікарнях чи щодо дітей в інкубаторах, системи життєзабезпечення яких можуть відключитися через відключення Ізраїлем електропостачання у секторі Гази, Бенет відповів: "Ви серйозно продовжуєте питати мене про цивільних мешканців Палестини? Що з вами не так? Ви що не бачите, що коїться? Ми воюємо з нацистами".

Колишній очільник ізраїльського уряду сказав, що "ми не стріляємо в них [цивільних сектору Гази]".

"Зараз світ може допомогти та принести їм усе, що вони захочуть. Я не збираюся постачати електрику чи воду своїм ворогам. Якщо хтось хоче робити, то добре. Ми не збираємося нести за них відповідальність", – додав Бенет.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

13 жовтня ізраїльська армія наказала всім мешканцям півночі сектора Гази переміститися на південь сектору. Проти цього виступили ХАМАС і президент Палестини Аббас.

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