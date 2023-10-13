Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не смог удержаться после вопроса журналиста SkyNews и вступил с ним в спор.

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На вопрос журналистов относительно палестинцев в больницах или детей в инкубаторах, системы жизнеобеспечения которых могут отключиться из-за отключения Израилем электроснабжения в сектор Газа, Беннет ответил: "Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами".

Бывший глава израильского правительства сказал, что "мы не стреляем в них [гражданских сектора Газа]".

"Сейчас мир может помочь и принести им все, что они захотят. Я не собираюсь поставлять электричество или воду своим врагам. Если кто-то хочет делать, то хорошо. Мы не собираемся нести за них ответственность", — добавил Беннет.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

13 октября израильская армия приказала всем жителям севера сектора Газа переместиться на юг сектора. Против этого выступили ХАМАС и президент Палестины Аббас.

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