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"Что с вами не так?" Экс-премьер Израиля поспорил с ведущим SkyNews о жителях Газы — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 17:29
Нафтали Беннет (фото - скриншот с видео)
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Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не смог удержаться после вопроса журналиста SkyNews и вступил с ним в спор.

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На вопрос журналистов относительно палестинцев в больницах или детей в инкубаторах, системы жизнеобеспечения которых могут отключиться из-за отключения Израилем электроснабжения в сектор Газа, Беннет ответил: "Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами".

Бывший глава израильского правительства сказал, что "мы не стреляем в них [гражданских сектора Газа]".

"Сейчас мир может помочь и принести им все, что они захотят. Я не собираюсь поставлять электричество или воду своим врагам. Если кто-то хочет делать, то хорошо. Мы не собираемся нести за них ответственность", — добавил Беннет.

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Калинин Артемий
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