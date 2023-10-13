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Красный крест заявил, что атака на Израиль не оправдывает "безграничное разрушение" Газы

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2023, 18:44
Красный крест заявил, что атака на Израиль не оправдывает
Удары Израиля по сектору Газа (Фото: EPA/MOHAMMED SABER)

В Международном комитете Красного креста заявили, что атака террористов ХАМАС на Израиль не может быть оправданием "безграничного разрушения" сектора Газа. Заявление организации цитирует Zawya со ссылкой на AFP.

В заявлении сказано, что ничто не может оправдать атаку террористов на Израиль, которая началась 7 октября. 

"Ничто не может оправдать ужасающие нападения, которым подвергся Израиль в минувшие выходные, но эти нападения, в свою очередь, не могут оправдать безграничные разрушения Газы", — заявили в Красном кресте.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет устроил спор с журналистом канала Sky News из-за вопроса о судьбе гражданских в секторе Газа.

"Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами. Мы не стреляем в гражданских. Сейчас мир может помочь и принести им все, что они захотят. Я не собираюсь поставлять электричество или воду своим врагам. Если кто-то хочет делать, то хорошо. Мы не собираемся нести за них ответственность", — сказал Беннет.

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Дмитрий Гриниченко
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