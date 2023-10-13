Красный крест заявил, что атака на Израиль не оправдывает "безграничное разрушение" Газы

В Международном комитете Красного креста заявили, что атака террористов ХАМАС на Израиль не может быть оправданием "безграничного разрушения" сектора Газа. Заявление организации цитирует Zawya со ссылкой на AFP.

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В заявлении сказано, что ничто не может оправдать атаку террористов на Израиль, которая началась 7 октября.

"Ничто не может оправдать ужасающие нападения, которым подвергся Израиль в минувшие выходные, но эти нападения, в свою очередь, не могут оправдать безграничные разрушения Газы", — заявили в Красном кресте.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет устроил спор с журналистом канала Sky News из-за вопроса о судьбе гражданских в секторе Газа.

"Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о гражданских жителях Палестины? Что с вами не так? Вы что не видите, что происходит? Мы воюем с нацистами. Мы не стреляем в гражданских. Сейчас мир может помочь и принести им все, что они захотят. Я не собираюсь поставлять электричество или воду своим врагам. Если кто-то хочет делать, то хорошо. Мы не собираемся нести за них ответственность", — сказал Беннет.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

13 октября израильская армия приказала всем жителям севера сектора Газа переместиться на юг сектора. Против этого выступили ХАМАС и президент Палестины Аббас.

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