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Красный Крест требует от ХАМАС немедленно предоставить доступ к заложникам в секторе Газа

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 17:17
Красный Крест требует от ХАМАС немедленно предоставить доступ к заложникам в секторе Газа - Фото
Сара Дэвис (Фото - скриншот из видео)

Международный комитет Красного Креста ведет прямые переговоры с высокопоставленными лицами ХАМАС и требует от них обеспечить доступ к захваченным в Израиле заложникам. Об этом сообщили представители МККК изданию The Times of Israel.

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Сара Дэвис, представитель МККК в Израиле и на оккупированных территориях, заявила, что Красный Крест ведет "прямые переговоры с ХАМАС на самом высоком уровне, лицом к лицу".

По ее словам, для организации главным приоритетом сейчас является получить доступ к заложникам. "Мы требуем встречи с ними. Мы просим, ​​чтобы они могли связаться с членами своих семей", – сказала Дэвис.

Она также добавила, что МККК "ясно дал понять, что готов способствовать любому варианту освобождения людей".

МККК немедленно предложил свою поддержку израильским властям в день террористического нападения на Израиль 7 октября и поддерживает с ними регулярную связь.

По данным на сегодня, при вторжении террористов ХАМАС из контролируемого ими сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1300 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников около 150-200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС массированно атаковали Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. 
  • 13 октября в Международном комитете Красного креста заявили, что атака террористов ХАМАС на Израиль не может быть оправданием "безграничного разрушения" сектора Газа. 
  • Более 423 000 человек покинули свои дома в секторе Газа еще до того, как Израиль 13 октября приказал местным жителям эвакуироваться на юг. 

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Сергей Бережной
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