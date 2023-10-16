Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і Загальне агентство безпеки (ШАБАК) заявили про вбивство командира Південного округу національної безпеки терористичного угрупування ХАМАС. Відомства повідомили про продовження завдання широкомасштабних ударів по військових об'єктах у секторі Гази та додають відео.

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За даними розвідки армії та спецслужби, Муетаза Ейда, командувач Південним округом національної безпеки ХАМАС, убитий.

"Винищувачі, вертольоти й авіація ЦАХАЛ продовжують завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі Гази. Протягом дня ЦАХАЛ завдав ударів приблизно по 250 військових об'єктах – переважно на півночі сектора Гази", – йдеться у повідомленні.

Також були обстріляні десятки військових штабів, декілька військових спостережних постів і ракетно-пускових установок, котрі використовувалися терористичними організаціями ХАМАС та Ісламський джихад, повідомляють відомства.

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