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Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного ватажка ХАМАС. Відео ударів по Газі видео

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 07:40
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Армія Азербайджану вдарила по позиціях російського контингенту у Нагірному Карабаху – відео
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв
Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і Загальне агентство безпеки (ШАБАК) заявили про вбивство командира Південного округу національної безпеки терористичного угрупування ХАМАС. Відомства повідомили про продовження завдання широкомасштабних ударів по військових об'єктах у секторі Гази та додають відео.

За даними розвідки армії та спецслужби, Муетаза Ейда, командувач Південним округом національної безпеки ХАМАС, убитий.

"Винищувачі, вертольоти й авіація ЦАХАЛ продовжують завдавати ударів по об'єктах терористів у секторі Гази. Протягом дня ЦАХАЛ завдав ударів приблизно по 250 військових об'єктах – переважно на півночі сектора Гази", – йдеться у повідомленні.

Також були обстріляні десятки військових штабів, декілька військових спостережних постів і ракетно-пускових установок, котрі використовувалися терористичними організаціями ХАМАС та Ісламський джихад, повідомляють відомства.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, насамперед серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Станом на 15 жовтня Al Jazeera пише про 2329 палестинців, вбитих під час ізраїльських авіаударів по заблокованому анклаву.
  • 13 жовтня ЦАХАЛ наказав у своєму зверненні всім мешканцям півночі сектору Гази переміститися на південь, проти цього виступила терористична організація ХАМАС і президент Палестини Аббас.
  • 14 жовтня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію керівника повітряної системи терористичної організації ХАМАС та удари по елітних підрозділах бойовиків "Нухба".
  • 15 жовтня ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію одного з командирів ХАМАС, якого називають відповідальним за напад на музичний фестиваль, де загинуло понад 200 людей. 

Читайте також: Сектор Гази. Понад 400 000 жителів залишили домівки ще до наказу Ізраїля – ООН

Артем Джеріпа
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