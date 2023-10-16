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Израиль заявил о ликвидации еще одного главаря ХАМАС. Видео ударов по Газе видео

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 07:40
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Армия Азербайджана ударила по позициям российского контингента в Нагорном Карабахе – видео
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности (ШАБАК) заявили об убийстве командира Южного округа национальной безопасности террористической группировки ХАМАС. Ведомства сообщили о продолжении нанесения широкомасштабных ударов по военным объектам в секторе Газа и добавляют видео.

По данным разведки армии и спецслужбы, Муэтаза Эйда, командующий Южным округом национальной безопасности ХАМАС, был убит.

"Истребители, вертолеты и авиация ЦАХАЛ продолжают наносить удары по объектам террористов в секторе Газа. В течение дня ЦАХАЛ нанес удары примерно по 250 военным объектам – преимущественно на севере сектора Газа", – говорится в сообщении.

Также были обстреляны десятки военных штабов, ряд военных наблюдательных постов и ракетно-пусковых установок, использовавшихся террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад, сообщают ведомства.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. По состоянию на 15 октября Al Jazeera пишет о 2329 палестинцах, убитых во время израильских авиаударов по заблокированному анклаву.
  • 13 октября ЦАХАЛ приказал в своем обращении всем северянам сектора Газа переместиться на юг, против этого выступила террористическая организация ХАМАС и президент Палестины Аббас.
  • 14 октября армия Израиля заявила о ликвидации руководителя воздушной системы террористической организации ХАМАС и ударах по элитным подразделениям боевиков "Нухба".
  • 15 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС, которого называют ответственным за нападение на музыкальный фестиваль, где погибли более 200 человек.

Читайте также: Сектор Газа. Более 400 000 жителей покинули дома еще до приказа Израиля – ООН

Артём Джерипа
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