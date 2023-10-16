Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общая служба безопасности (ШАБАК) заявили об убийстве командира Южного округа национальной безопасности террористической группировки ХАМАС. Ведомства сообщили о продолжении нанесения широкомасштабных ударов по военным объектам в секторе Газа и добавляют видео.
По данным разведки армии и спецслужбы, Муэтаза Эйда, командующий Южным округом национальной безопасности ХАМАС, был убит.
"Истребители, вертолеты и авиация ЦАХАЛ продолжают наносить удары по объектам террористов в секторе Газа. В течение дня ЦАХАЛ нанес удары примерно по 250 военным объектам – преимущественно на севере сектора Газа", – говорится в сообщении.
Также были обстреляны десятки военных штабов, ряд военных наблюдательных постов и ракетно-пусковых установок, использовавшихся террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад, сообщают ведомства.
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