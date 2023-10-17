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Ликвидирован главарь террористов ХАМАС, который отвечал за заложников – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 07:39
Ликвидирован главарь террористов ХАМАС, который отвечал за заложников – видео - Фото
Усама аль-Мазини (Фото - открытые источники)

Армия обороны Израиля и служба безопасности ШАБАК сообщают о ликвидации в секторе Газа Усамы аль-Мазини,  главы совета шуры ХАМАС.

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Аль-Мазини отвечал за взятых ХАМАС заложников и руководил террористической деятельностью против Израиля, сказано в заявлении военных.

Об Усаме аль-Мазини известно, что он родился в 1966 году в Газе. Член политбюро ХАМАС. В 2021 году он отвечал за переговоры по обмену израильского военнослужащего Гилада Шалита и, как предполагают израильские медиа, должен был вести переговоры о заложниках, которые были захвачены террористами 7 октября. 

При вторжении террористов ХАМАС из сектора Газа в южные районы Израиля 7 октября погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.

Сообщается, что в ходе операции ЦАХАЛ "Железные мечи" уже ликвидированы не менее трех членов политбюро ХАМАС: Джауад Абу Шамала (министр экономики), Закария Абу Муамар и Усама аль-Мазини. Кроме того, в этот же период ликвидирован или умер своей смертью один из основателей ХАМАС Абд аль-Фаттах Духан (Абу Усама).

14 октября армия Израиля заявила о ликвидации руководителя воздушной системы террористической организации ХАМАС и ударах по элитным подразделениям боевиков "Нухба".

15 октября ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС, которого называют ответственным за нападение на музыкальный фестиваль, где погибли более 200 человек.

16 октября был уничтожен командир Южного округа национальной безопасности террористической группировки ХАМАС.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.
  • 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ приступил к полной блокаде сектора Газа. 

Читайте также: Красный Крест требует от ХАМАС немедленно предоставить доступ к заложникам в секторе Газа

Сергей Бережной
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ИзраильвойнахамасликвидацияБлижний Восток
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