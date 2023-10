Ракетный удар по больнице в Газе. ХАМАС обвиняет Израиль, ЦАХАЛ отрицает – фото, видео

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты был со стороны Палестины, передает Times of Israel.

По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху написал: "Весь мир должен знать – это жестокие террористы в Газе нанесли удар по больнице в Газе, а не ЦАХАЛ. Кто жестоко убивает наших детей, тот убивает своих детей".

Армия обороны Израиля заявила, что, по данным разведки, взрыв в больнице Газы произошел из-за неудачного пуска ракеты палестинского исламского джихада.

В заявлении говорится, что "анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, проходивший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания и Турция обвиняют Израиль во взрыве в больнице.

Совет национальной безопасности Израиля предостерег своих граждан от поездок в Турцию и Марокко, ссылаясь на опасения, что они станут мишенью тех, кто недоволен войной между Израилем и ХАМАС.

В Израиле утверждают, что в видео Al Jazeera запечатлен момент, как палестинская ракета дала осечку и попала в больницу.

An Al Jazeera broadcast documented the moment that the Islamic Jihad launched a rocket which misfired and hit a hospital in Gaza, killing hundreds. pic.twitter.com/ypZTdJobzk