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Ракетный удар по больнице в Газе. ХАМАС обвиняет Израиль, ЦАХАЛ отрицает – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 00:45
Ракетный удар по больнице в Газе. ХАМАС обвиняет Израиль, ЦАХАЛ отрицает – фото, видео - Фото
Фото - ЕРА

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты был со стороны Палестины, передает Times of Israel.

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По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху написал: "Весь мир должен знать – это жестокие террористы в Газе нанесли удар по больнице в Газе, а не ЦАХАЛ. Кто жестоко убивает наших детей, тот убивает своих детей".

Армия обороны Израиля заявила, что, по данным разведки, взрыв в больнице Газы произошел из-за неудачного пуска ракеты палестинского исламского джихада.

В заявлении говорится, что "анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, проходивший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания и Турция обвиняют Израиль во взрыве в больнице.

Совет национальной безопасности Израиля предостерег своих граждан от поездок в Турцию и Марокко, ссылаясь на опасения, что они станут мишенью тех, кто недоволен войной между Израилем и ХАМАС.

В Израиле утверждают, что в видео Al Jazeera запечатлен момент, как палестинская ракета дала осечку и попала в больницу.

Ракетный удар по больнице в Газе. ХАМАС обвиняет Израиль, ЦАХАЛ отрицает – фото, видео

Ракетный удар по больнице в Газе. ХАМАС обвиняет Израиль, ЦАХАЛ отрицает – фото, видео
  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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Оксана Житнюк
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Израильвойнабольницасектор газахамасгазааль-ахли
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