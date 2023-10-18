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"Забудьте о миропорядке". Атака ХАМАС подорвала попытки Запада сплотить мир против РФ – FT

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 12:05
Ракетный удар по Газе 18 октября 2023 года (фото - Hannibal Hanschke, EPA)

Запад поддержал военные действия Израиля против Сектора Газа в ответ на террористическую атаку ХАМАС оттуда, – и это якобы свело на нет его усилия в попытках убедить страны так называемого глобального Юга осудить Россию за войну против Украины. Об этом предупреждают "более десятка" западных официальных лиц и дипломатов, пишет Financial Times.

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Издание, ссылаясь на мнение анонимных собеседников, пишет, что теперь эти страны обвиняют Вашингтон, Брюссель и их союзников в "лицемерии" за то, что Запад не встал на защиту палестинцев так, как сплотился ранее за Украину.

Многие развивающиеся страны обычно поддерживают палестинцев, оценивая все через призму самоопределения и сопротивления доминированию США, главного союзника Израиля, на мировой арене. На Ближнем Востоке "многие арабы считают", что США и другие западные государства ни разу не привлекали Израиль к ответственности за его обращение с палестинцами и не уделяли достаточно внимания конфликтам в Сирии, Йемене и Ливии.

Позиция Запада, говорят дипломаты, якобы подорвала усилия по достижению консенсуса с ведущими государствами глобального Юга, такими как Индия, Бразилия и Южная Африка. Запад призывал эти страны поддержать международный порядок, основанный на правилах.

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По их словам, такая негативная реакция Юга на поддержку Западом действий Израиля "укрепила устоявшиеся позиции в развивающемся мире по израильско-палестинскому конфликту", что "может сорвать будущие дипломатические усилия по Украине".

"Мы определенно проиграли битву на глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с глобальным Югом [по Украине], была утрачена... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают", — сказал один топ-дипломат из клуба G7.

Другой собеседник издания также из топ-дипломатов Большой семерки заявил, что слова Запада об Украине якобы "должны быть применимы и к сектору Газа, иначе мы растеряем весь свой авторитет".

"Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?", — сказал он.

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За месяц до нападения ХАМАС на Израиль западные лидеры на саммите G20 призвали развивающиеся страны осудить атаки России против Украины, чтобы "уважать устав ООН и международное право". Теперь развивающиеся страны в ответ просят Запад осудить атаки на Газу и ее блокаду, приводя те же аргументы, рассказали собеседники FT.

"Если вы называете отключение воды, продовольствия и электричества в Украине военными преступлениями, вам следует сказать то же самое и о секторе Газа", — сказал один арабский чиновник.

По оценке еще одного топ-чиновника ЕС, такая ситуация – это "дар небес для России, которая использует кризис и говорит: "Послушайте, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас", обращаясь к 1 млрд жителей Ближнего Востока или всего арабского мира".

Один западный министр иностранных дел считает, что Россия крайне заинтересована в продлении конфликта ХАМАС-Израиль, учитывая его отвлекающую ценность и использование для изменения глобальной картины.

В последние дни лидеры и чиновники стран Запада предпринимают определенные усилия, чтобы смягчить или исправить такую ситуацию, указали в FT.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. В Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.
  • После террористических атак из сектора Газа ЦАХАЛ ежедневно бьет артиллерией, ракетами и бомбами по объектам в этом густонаселенном районе, уделяя, по их словам, "особое внимание лидерам, стоящим за этими атаками". Там, по неподтвержденным данным, погибли до 3000 человек, однако эту цифру невозможно верифицировать.
  • 17 октября произошел ракетный удар по больнице в Газе, палестинцы заявили о "сотнях" погибших и обвинили Израиль. ЦАХАЛ утверждает, что туда упала ракета ХАМАС. 
  • После трагедии с больницей в разных арабских странах вспыхнули протесты: люди штурмовали посольства Израиля и США.
Євген Пилипенко
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