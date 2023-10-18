Удар по больнице в Газе. В разных странах штурмуют посольства Израиля и США — видео

После ракетного удара по больнице в секторе Газа 17 октября в разных странах мусульмане начали штурмовать посольства Израиля и США. По разным заявлениям представителей Газы, в результате удара по больнице Аль-Ахли погибли от 300 до 500 человек.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В испанской Барселоне местные арабы нападали на полицию в знак поддержки палестинцев. В Турции демонстранты штурмовали посольство Израиля и базу США.

В Иордании, Ливане и Египте протестующие пытались штурмовать посольства Израиля и США, а также устраивали марши против этих стран. Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты был со стороны Палестины. Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания и Турция обвиняют Израиль во взрыве в больнице. Совет национальной безопасности Израиля предостерег своих граждан от поездок в Турцию и Марокко, ссылаясь на опасения, что они станут мишенью тех, кто недоволен войной между Израилем и ХАМАС. 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командиров ХАМАС. Читайте также: "Легкой прогулки не будет". Какие силы у Израиля и его врагов во главе с ХАМАС

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.