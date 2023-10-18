Удар по лікарні у Газі. У різних країнах протести, штурмують посольства Ізраїлю та США — відео

Після ракетного удару по лікарні в секторі Газа 17 жовтня у різних країнах мусульмани почали штурмувати посольства Ізраїлю та США. За різними заявами представників Гази, внаслідок удару по лікарні Аль-Ахлі загинули від 300 до 500 людей.

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В іспанській Барселоні місцеві араби нападали на поліцію на знак підтримки палестинців. У Туреччині демонстранти штурмували посольство Ізраїлю та базу США.

У Йорданії, Лівані та Єгипті протестувальники намагалися штурмувати посольства Ізраїлю та США, а також влаштовували марші проти цих країн.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні в секторі Газа, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був із боку Палестини.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія та Туреччина звинувачують Ізраїль у вибуху у лікарні.

Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла своїх громадян від поїздок до Туреччини та Марокко, посилаючись на побоювання, що вони стануть мішенню тих, хто незадоволений війною між Ізраїлем та ХАМАС.

7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки командирів ХАМАСу.

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