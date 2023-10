Больница в Газе. Байден не едет в Иорданию, Британия будет выяснять обстоятельства атаки

Удар по госпиталю Аль-Ахли в Газе, который привел к гибели сотен гражданских, стал причиной отмены саммита на высшему ровне в Иордании с участием президента США Джо Байдена. Об этом и других последствиях атаки сообщает Reuters.

Удар по госпиталю в Газе привел к резкому обострению на всем Ближнем Востоке и существенно изменил региональную политическую повестку дня, пишет агентство.

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы нанес удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате чего, по разным заявлениям представителей Газы, погибли от 300 до 500 человек.

Госпиталь является международным гуманитарным проектом Англиканской церкви и полностью ею финансируется. На территории госпиталя после начала операции Израиля против террористов ХАМАС, помимо больных и раненых, находились около 6000 гражданских, после призыва Израиля эвакуироваться там оставались около 1000 человек, сообщает BBC.

Израиль твердо заявляет, что не наносил ударов по госпиталю и возлагает ответственность за удар по нему на террористическую группировку Исламский джихад.

В связи с многочисленными жертвами удара по госпиталю отменили запланированный на сегодня, 18 октября, саммит с участием лидеров Египта, Палестины и президента США Джо Байдена.

Представитель Белого дома сообщил, что Байден "откладывает" поездку в Иорданию после консультаций с королем Абдаллой II и из-за траура, который объявил президент Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Байден, который сейчас находится в самолете на пути в Израиль, также выразил "глубочайшие соболезнования невинным людям, погибшим в результате взрыва больницы в секторе Газа", и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что "защита жизней гражданских должна быть на первом месте", и что "Великобритания будет работать с нашими союзниками, чтобы выяснить, что произошло, и защитить невинных мирных жителей в секторе Газа".

