Лікарня у Газі. Байден не їде до Йорданії, Британія з'ясовуватиме обставини атаки

Удар по шпиталю Аль-Ахлі в Газі, що призвів до загибелі сотень цивільних, спричинив скасування саміту на найвищому рівні в Йорданії за участю президента США Джо Байдена. Про це й інші наслідки атаки повідомляє Reuters.

Удар по шпиталю в Газі призвів до різкого загострення на всьому Близькому Сході й суттєво змінив регіональний політичний порядок денний, пише агентство.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито завдав удару по лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази, внаслідок чого, за різними заявами представників Гази, загинули від 300 до 500 людей.

Госпіталь є міжнародним гуманітарним проєктом Англіканської церкви й повністю нею фінансується. На території госпіталю після початку операції Ізраїлю проти терористів ХАМАС, окрім хворих і поранених, перебували близько 6000 цивільних, після заклику Ізраїлю евакуюватися, там залишалося близько 1000 осіб, повідомляє BBC.

Ізраїль твердо заявляє, що не завдав ударів по шпиталю та покладає відповідальність за удар по ньому на терористичне угруповання Ісламський джихад.

У зв'язку з численними жертвами удару по шпиталю скасували запланований на сьогодні, 18 жовтня, саміт за участю лідерів Єгипту, Палестини та президента США Джо Байдена.

Представник Білого дому повідомив, що Байден "відкладає" поїздку до Йорданії після консультацій з королем Абдаллою II та через жалобу, яку оголосив президент Палестинської автономії Махмуд Аббас.

Байден, який зараз перебуває в літаку на шляху до Ізраїлю, також висловив "найглибші співчуття невинним людям, які загинули внаслідок вибуху лікарні в секторі Гази", і побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що "захист життів цивільних має бути на першому місці", і що "Велика Британія працюватиме з нашими союзниками, щоб з'ясувати, що сталося, та захистити безневинних мирних жителів у секторі Гази".

