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Удар по лікарні у Газі. Ізраїль показав знімки території — кажуть, що немає вирви: відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 09:28
Територія навколо лікарні у Газі
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Ізраїль. ХАМАС завдав ракетних ударів та прорвався з сектору Гази – відео уражень і боїв

Армія оборони Ізраїлю показала кадри території навколо лікарні Аль-Ахлі у секторі Гази, де внаслідок удару 17 жовтня загинули сотні людей. Відповідне відео опублікувала пресслужба ЦАХАЛ.

Ізраїльтяни заявляють, що на опублікованих кадрах не видно вирв від авіаційних бомб ЦАХАЛ, якими завдаються удари по сектору Гази.

Відомство для порівняння поряд із кадрами лікарні виставило фотографії наслідків бомбардувань своїми боєприпасами, після яких залишилися вирви.

ЦАХАЛ стверджує, що удар по лікарні стався внаслідок нібито невдалого пуску ракети терористичної організації Ісламський джихад.

Увечері 17 жовтня терористи ХАМАС заявили, що Ізраїль нібито вдарив по лікарні в секторі Гази, внаслідок чого загинули сотні людей. Ізраїль заперечує свою причетність і стверджує, що пуск ракети був із боку Палестини.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Єгипет, Йорданія та Туреччина звинувачують Ізраїль у вибуху в лікарні.

Рада національної безпеки Ізраїлю застерегла своїх громадян від поїздок до Туреччини й Марокко, посилаючись на побоювання, що вони стануть мішенню тих, хто незадоволений війною між Ізраїлем і ХАМАС.

  • 7 жовтня 2023 ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль, назвавши це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі". 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію низки командирів ХАМАС.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛісламський джихад
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