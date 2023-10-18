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Удар по больнице в Газе. Израиль показал снимки территории — говорят, нет воронки: видео видео

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18.10.2023, 09:28
Территория вокруг больницы в Газе
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Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев
Израиль. ХАМАС нанес ракетные удары и прорвался из сектора Газа – видео поражений и боев

Армия обороны Израиля показала кадры территории вокруг больницы Аль-Ахли в секторе Газа, где в результате удара 17 октября погибли сотни человек. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильтяне заявляют, что на опубликованных кадрах не видно воронок от авиационных бомб ЦАХАЛ, которыми наносятся удары по сектору Газа. 

Ведомство для сравнения рядом с кадрами больницы выставило фотографии последствий бомбардировок своими боеприпасами, после которых остались воронки.

ЦАХАЛ утверждает, что удар по больнице произошел в результате якобы неудачного пуска ракеты террористической организации Исламский джихад. 

Вечером 17 октября террористы ХАМАС заявили, что Израиль якобы ударил по больнице в секторе Газа, в результате чего погибли сотни человек. Израиль отрицает свою причастность и утверждает, что пуск ракеты был со стороны Палестины. 

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, Иордания и Турция обвиняют Израиль во взрыве в больнице.

Совет национальной безопасности Израиля предостерег своих граждан от поездок в Турцию и Марокко, ссылаясь на опасения, что они станут мишенью тех, кто недоволен войной между Израилем и ХАМАС.

  • 7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль, назвав это вторжение "Потоп Аль-Аксы".
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.
  • ЦАХАЛ сообщил о ликвидации ряда командиров ХАМАС.

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Дмитрий Гриниченко
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ЦахалИзраильвойнасектор газахамасИсламский джихад
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