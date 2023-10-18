Танкисты Израиля тщательно анализируют военные ошибки россиян в Украине – The Economist

Анализ неудач российской армии в ходе ее полномасштабного вторжения в Украину стал важной частью подготовки Сил обороны Израиля к наземной операции против террористов ХАМАС в секторе Газа. Этому посвящена статья в The Economist.

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Танки, хотя и становятся все более уязвимыми для дронов, самонаводящихся боеприпасов и современных противотанковых управляемых ракет, остаются единственной боевой платформой, сочетающей мобильность, защиту и серьезную огневую мощь. Поэтому опыт применения танков в ходе вторжения России в Украину стал важным материалом для анализа у профессиональных военных всего мира, в том числе для Сил обороны Израиля, пишет издание.

Бригадный генерал ЦАХАЛ Хишам Ибрагим, командующий бронетанковым корпусом, в обязанности которого входит подготовка танковых экипажей, отмечает, что в Израиле "внимательно наблюдали, как россияне воевали в Украине, и какие ошибки они там допускали".

По его мнению, российские оккупанты "действовали поодиночке, без использования общевойсковой тактики". То есть, танковые полки РФ действовали как самостоятельные подразделения, без согласования с пехотными, инженерно-саперными и артиллерийскими частями, без координации с разведкой и авиацией.

В некоторых случаях танковые колонны шли по дороге без какой-либо поддержки и становились для ВСУ легкой добычей, а российские танкисты были плохо обучены, их действия показывали пренебрежение даже к принятой армией РФ военной доктрине.

Генерал Ибрагим отмечает, что ЦАХАЛ, напротив, уже несколько лет ведет совместную подготовку частей на всех уровнях.

"Мы больше не считаем, что танк способен на все. Поле боя изменилось, оно стало гораздо более многолюдным и застроенным. Оно создает для бронетехники много проблем, которые могут компенсировать действия пехоты и саперов", – говорит он.

Как пишет The Economist, сейчас Израиль усваивает практический опыт войны России против Украины так же, как другие страны усваивали опыт самого Израиля во время войны Судного дня 50 лет назад, когда танковые части ЦАХАЛ понесли серьезные потери от противотанковых ракет, которые СССР поставлял Египту, а также от танков противника. Тогда Армия обороны Израиля быстро адаптировалась, а найденная ею тактика широко изучалась армией США в 1970-х и 1980-х годах.

Однако ХАМАС также извлек уроки из опыта российской войны против Украины, пишет издание. При нападении на Израиль террористы использовали дроны для сброса гранат против наблюдательных постов. Зафиксировано попадание гранатой с дрона в израильский танк. После этого на некоторых участках танки "Меркава" были замечены с решетчатыми "мангалами" над башней. Хотя использование "мангалов" россиянами вызвало насмешки и признано неэффективным против Javelin или NLAW, но считается, что такого противотанкового оружия у ХАМАС нет, поэтому израильские специалисты по бронетехнике усиливают "мангалами" защиту танков именно против сбросов с дронов.

17 октября сообщалось, что по данным украинских Сил спецопераций инструкторы из расформированной террористической группировки Вагнера тренируют боевиков Хезболлы в Сирии.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил масштабную атаку на Израиль. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны, а на следующий день армия обороны Израиля заявила, что приказала полностью заблокировать сектор Газа. Готовится также наземная военная операция против террористов ХАМАС.

Ливанская террористическая группировка Хезболла также начала ракетные обстрелы территории Израиля. ЦАХАЛ ответил ударами по позициям террористов.

15 октября Силы обороны Израиля приступили к созданию четырехкилометровой полосы безопасности вдоль границы с Ливаном, из опасной зоны эвакуируется израильское гражданское население.

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