Миссия ООН у границы Ливана и Израиля попала под ракетный удар. Выясняют, чья была ракета

Штаб миссии ООН на границе Ливана и Израиля пострадал при обмене ракетными ударами между ЦАХАЛ и террористической группировкой Хезболла. Сотрудники ООН не ранены и выясняют, откуда по ним прилетело.

Представительство временных сил ООН в Ливане сообщило, что 15 октября во время перестрелки между Силами обороны Израиля и террористами ливанской группировки Хезболла было попадание ракеты в штаб "голубых касок".

Инцидент произошел в городе Эн-Накура недалеко от границы с Израилем.

По счастливой случайности при ударе никто не пострадал, хотя сотрудники в этот момент находились вне убежища.

Специалисты миссии выясняют, с какой стороны велся огонь.

There have been impacts on both sides of the Blue line. Our headquarters in Naqoura was hit with a rocket and we are working to verify from where. Our peacekeepers were not in shelters at the time. Fortunately, no one was hurt.