Миссия ООН у границы Ливана и Израиля попала под ракетный удар. Выясняют, чья была ракета

Штаб миссии ООН на границе Ливана и Израиля пострадал при обмене ракетными ударами между ЦАХАЛ и террористической группировкой Хезболла. Сотрудники ООН не ранены и выясняют, откуда по ним прилетело.

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Представительство временных сил ООН в Ливане сообщило, что 15 октября во время перестрелки между Силами обороны Израиля и террористами ливанской группировки Хезболла было попадание ракеты в штаб "голубых касок".

Инцидент произошел в городе Эн-Накура недалеко от границы с Израилем.

По счастливой случайности при ударе никто не пострадал, хотя сотрудники в этот момент находились вне убежища.

Специалисты миссии выясняют, с какой стороны велся огонь.

There have been impacts on both sides of the Blue line. Our headquarters in Naqoura was hit with a rocket and we are working to verify from where. Our peacekeepers were not in shelters at the time. Fortunately, no one was hurt. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 15, 2023

Миссия ООН выразила сожаление, что "несмотря на все усилия, военная эскалация продолжается", и призвала "все вовлеченные стороны прекратить огонь и позволить миротворцам помочь найти решение".

"Никто не хочет, чтобы еще больше людей пострадали или погибли. Напоминаем всем сторонам, что атаки на гражданских лиц или на персонал ООН являются нарушениями международного права и могут быть расценены как военные преступления", – сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что ливанская террористическая группировка Хезболла вслед за палестинской группировкой ХАМАС начала ракетные обстрелы территории Израиля. ЦАХАЛ ответил ударами по позициям террористов.

15 октября Силы обороны Израиля начали создание четырехкилометровой полосы безопасности вдоль границы с Ливаном, из опасной зоны эвакуируется израильское гражданское население.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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