Поверили дезинформации ХАМАС и переоценили системы охраны границы: NYT об ошибках Израиля

Нападение ХАМАС на территорию Израиля стало возможно из-за того, что военные и разведка слишком полагались на системы пограничного мониторинга и недооценили способность террористов к дезинформации. Такого мнения придерживаются сотрудники израильских спецслужб, пишет The News Tork Times.

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Четыре сотрудника государственных служб безопасности Израиля, которые согласились говорить на условиях анонимности, сообщили изданию, что, по их мнению, были несколько предпосылок, которые позволили террористам 7 октября начать массовую атаку на территорию Израиля.

Первым пунктом источники газеты назвали утрату разведкой контроля над ключевыми каналами связи ХАМАС, вторым - военные слишком полагались на автоматические системы слежения на границе.

Кроме того, уже после начала атаки террористов военные Израиля не осознали масштабов вторжения и все внимание сосредоточили на одном участке прорыва границы, что ослабило другие направления.

Как считают израильские специалисты, главари ХАМАС знали, что некоторые их каналы связи прослушиваются разведкой, и использовали это, чтобы убедить израильские спецслужбы, что у террористов в планах нет вооруженной атаки. Разведка Израиля была дезинформирована и потеряла контроль над реальной ситуацией, а политическое руководство страны считало, что угроза со стороны ливанских группировок более значительна, чем угроза со стороны ХАМАС, который "ведет себя сдержанно".

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"Мы тратим миллиарды на сбор развединформации о ХАМАС, а потом все это рушится, как костяшки домино",- сказал изданию бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности Израиля Йоэль Гузанский.

Пограничные системы контроля и раннего предупреждения также оказались уязвимы. Террористы дронами смогли вывести из строя вышки связи, которые передавали информацию с датчиков, автоматические и дистанционно управляемые пулеметные турели. Это позволило ХАМАС в 30 местах пробить бреши в заграждениях или преодолеть их и застать врасплох как минимум четыре пограничных гарнизона, которые не получили сигналов о прорывах границы.

Также два источника сообщили изданию, что незадолго до начала террористической атаки разведка Израиля отметила всплеск активности в некоторых каналах связи ХАМАС и сообщила об этом военным на границе, но этот сигнал или не был получен, или был проигнорирован.

Издание также цитирует слова израильских военных, которые говорят, что "было трудно, особенно на ранних этапах, донести до высшего военного командования в Тель-Авиве серьезность ситуации".

Израильские службы безопасности не отрицают, что потерпели серьезный провал, но относят расследование его причин на время после окончания войны. 7 октября представитель ЦАХАЛ подполковник Ричард Хехт заявил, что "все будет расследовано, когда мы закончим с этим".

По официальным данным, подтверждена гибель в результате террористической атаки ХАМАС не менее 1200 человек – это граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек. До 150 человек похищены и увезены в сектор Газа как заложники.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

9 октября министр обороны Израиля заявил, что приказал полностью заблокировать сектор Газа.

Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов.

Силы обороны Израиля совершили серию ударов по позициям террористов ХАМАС в секторе Газа – серия таких видео в эфире Al Jazeera.

Президент США Джо Байден, комментируя нападение ХАМАС на Израиль, заявил, что его государство готово направить дополнительные военные силы в регион, и посоветовал третьим сторонам, которые думают воспользоваться ситуацией, не делать этого.

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