Повірили дезінформації ХАМАС і переоцінили системи охорони кордону: NYT про помилки Ізраїлю

Напад ХАМАС на територію Ізраїлю став можливим через те, що військові та розвідка надто покладалися на системи прикордонного моніторингу й недооцінили здатність терористів до дезінформації. Такої думки дотримуються співробітники ізраїльських спецслужб, пише The New Tork Times.

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Чотири співробітники державних служб безпеки Ізраїлю, які погодилися говорити на умовах анонімності, повідомили виданню, що на їхню думку було кілька передумов, які дозволили 7 жовтня терористам розпочати масову атаку на територію Ізраїлю.

Першим пунктом джерела газети назвали втрату розвідкою контролю за ключовими каналами зв'язку ХАМАС, другим – військові надто покладалися на автоматичні системи стеження на кордоні.

Крім того, вже після початку атаки терористів військові Ізраїлю не усвідомили масштабів вторгнення та всю увагу зосередили на одній ділянці прориву кордону, що послабило інші напрямки.

Як вважають ізраїльські фахівці, ватажки ХАМАС знали, що деякі їх канали зв'язку прослуховуються розвідкою, і використали це, щоб переконати ізраїльські спецслужби, що терористи в планах не мають збройної атаки. Розвідка Ізраїлю була дезінформована і втратила контроль над реальною ситуацією, а політичне керівництво країни вважало, що загроза з боку ліванських угруповань більша, ніж загроза з боку ХАМАС, який "поводиться стримано".

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"Ми витрачаємо мільярди на збір розвідінформації про ХАМАС, а потім усе це руйнується, як кісточки доміно", – сказав виданню колишній високопосадовець Ради національної безпеки Ізраїлю Йоель Гузанський.

Прикордонні системи контролю й раннього попередження також виявилися вразливими. Терористи дронами змогли вивести з ладу вежі зв'язку, що передавали інформацію з датчиків, та автоматичні й дистанційно керовані кулеметні турелі. Це дозволило ХАМАС у 30 місцях пробити проломи у загородженнях або подолати їх і застати зненацька щонайменше чотири прикордонні гарнізони, які не отримали сигналів про прориви кордону.

Також два джерела повідомили, що незадовго до початку терористичної атаки розвідка Ізраїлю зазначила сплеск активності в деяких каналах зв'язку ХАМАС і повідомила про це військових на кордоні, але цей сигнал або не був отриманий, або був проігнорований.

Видання також цитує слова ізраїльських військових, які кажуть, що було важко, особливо на ранніх етапах, донести до вищого військового командування в Тель-Авіві серйозність ситуації.

Ізраїльські служби безпеки не заперечують, що зазнали серйозного провалу, але відносять розслідування його причин на час після закінчення війни. 7 жовтня представник ЦАХАЛ підполковник Річард Хехт заявив, що "все буде розслідувано, коли ми закінчимо із цим".

За офіційними даними, підтверджено загибель унаслідок терористичної атаки ХАМАС не менше 1200 осіб – це громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції. Поранено близько 3000 осіб. До 150 осіб викрадено й вивезено до сектору Гази як заручників.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль : бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

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8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.

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Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в ефірі Al Jazeera.

Президент США Джо Байден, коментуючи напад ХАМАС на Ізраїль, заявив, що його держава готова направити додаткові військові сили в регіон і порадив третім сторонам, які думають скористатися ситуацією, не робити цього.

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