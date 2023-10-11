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Ізраїль. Жертв атаки ХАМАС вже 1200, ЦАХАЛ завдає сотні ударів по терористах у Газі

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 08:01
Ізраїль. Жертв атаки ХАМАС вже 1200, ЦАХАЛ завдає сотні ударів по терористах у Газі - Фото
Ізраїльська армія вивозить тіла з кібуцу Кфар-Аза (Фото: EPA)

Підтверджено загибель щонайменше 1200 осіб внаслідок терористичної атаки ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

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За офіційними даними, серед 1200 убитих – громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції. Поранено близько 3000 осіб.

Зазначається, що такої кількості жертв Ізраїль не мав півстоліття, від часу Війни Судного дня.

Вчора також оприлюднено дані, що терористи захопили та відвезли на територію сектору Гази до 150 осіб, яких утримують як заручників.

За заявою ЦАХАЛ, лише на території Ізраїлю ліквідовано щонайменше 1500 терористів.

У ніч на 11 жовтня ХАМАС відновив обстріл території Ізраїлю некерованими ракетами. Також Ізраїль був обстріляний на півночі з території Лівану (там розташовані бази угруповання Хезболла) і Сирії, ЦАХАЛ почав операції у відповідь.

Сили оборони Ізраїлю продовжують операцію "Залізні мечі" та завдають авіаудари по об'єктах терористів у секторі Гази. У ніч проти 11 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 200 об'єктів ХАМАС у районі Аль-Фуркан. З початку операції атаковано понад 450 цілей у Газі.

Офіційні служби сектору Гази повідомляють про щонайменше 900 убитих та майже 5000 поранених.

Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) заявило, що близько 264 000 людей у секторі Гази змушені залишити будинки і що кількість біженців зростатиме.

  • 7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".
  • Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня міністр оборони Ізраїлю заявив, що наказав повністю заблокувати сектор Гази.
  • Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин.
  • Сили оборони Ізраїлю здійснили серію ударів по позиціях терористів ХАМАС у секторі Гази – серія таких відео в ефірі Al Jazeera.
  • Президент США Джо Байден, коментуючи напад ХАМАС на Ізраїль, заявив, що його держава готова спрямувати додаткові військові сили в регіон і порадив третім сторонам, які думають скористатися ситуацією, не робити цього.

Читайте також: Ізраїль. ЗМІ вперше побувало у звільненому від ХАМАС кібуці та описало звірства

Сергій Бережний
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війнаІзраїльХАМАСзагиблі
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