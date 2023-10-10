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Ізраїль зафіксував пуски ракет із Сирії, ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 23:20
Ізраїль зафіксував пуски ракет із Сирії, ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь - Фото
Ілюстративне фото - ЕРА

Ввечері 10 жовтня удари по Ізраїлю почали наноситись із території Сирії, ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

ЦАХАЛ повідомив, що було зафіксовано кілька запусків із Сирії по території Ізраїлю. Частина ракет перетнула територію Ізраїлю та, ймовірно, впала на відкритій місцевості.

Згодом ізраїльські сили оборони повідомили, що солдати ЦАХАЛу відповідають артилерійськими та мінометними ударами в напрямку джерела обстрілу в Сирії.

  • Сьогодні в Силах оборони Ізраїлю заявили, що ХАМАС хоче втягнути у війну Сирію та Ліван.
  • За даними Axios, ОАЕ застерегли режим Асада у Сирії від втручання у війну між Ізраїлем та ХАМАС або надання дозволу на використання території Сирії для завдання ударів по Ізраїлю. 

Читайте також: Байден про Ізраїль: Хто хоче скористатись ситуацією – не треба

Оксана Житнюк
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війнаІзраїльСирія
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