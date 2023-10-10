ОАЕ попереджають Сирію жодним чином не втручатися у війну проти Ізраїлю – Axios

Об’єднані Арабські Емірати застерегли режим Асада у Сирії від втручання у війну між Ізраїлем та ХАМАС або надання дозволу на використання території Сирії для завдання ударів по Ізраїлю. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела.

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Зазначається, що дипломати ОАЕ передали це послання сирійським високопосадовцям та поінформували адміністрацію президента США Джо Байдена про їхнє спілкування із сирійцями.

Кілька держав, зокрема США, дуже занепокоєні, що війна може перейти на територію Лівану чи Сирії, перерісши у регіональний конфлікт, пишуть журналісти.

Видання наголошує, що Емірати, які минулого року нормалізували свої відносини з Сирією та запросили президента Сирії Башара аль-Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на уряд Сирії, ніж більшість арабських країн у регіоні.

ОАЕ також мають тісні відносини з Ізраїлем після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році.

Офіційний представник Еміратів заявив, що не обговорюватиме приватні дипломатичні розмови. Представництво Сирії в ООН також не відповіло на запит про коментар, додає Axios.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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