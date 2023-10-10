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ОАЕ попереджають Сирію жодним чином не втручатися у війну проти Ізраїлю – Axios

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10.10.2023, 08:16
ОАЕ попереджають Сирію жодним чином не втручатися у війну проти Ізраїлю – Axios - Фото
Прапор ОАЕ та Ізраїлю (Фото: Джон Гамбрел/AP Photo)

Об’єднані Арабські Емірати застерегли режим Асада у Сирії від втручання у війну між Ізраїлем та ХАМАС або надання дозволу на використання території Сирії для завдання ударів по Ізраїлю. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на дипломатичні джерела.

Зазначається, що дипломати ОАЕ передали це послання сирійським високопосадовцям та поінформували адміністрацію президента США Джо Байдена про їхнє спілкування із сирійцями.

Кілька держав, зокрема США, дуже занепокоєні, що війна може перейти на територію Лівану чи Сирії, перерісши у регіональний конфлікт, пишуть журналісти.

Видання наголошує, що Емірати, які минулого року нормалізували свої відносини з Сирією та запросили президента Сирії Башара аль-Асада відвідати Абу-Дабі, мають більший вплив на уряд Сирії, ніж більшість арабських країн у регіоні.

ОАЕ також мають тісні відносини з Ізраїлем після того, як країни підписали мирний договір у 2020 році.

Офіційний представник Еміратів заявив, що не обговорюватиме приватні дипломатичні розмови. Представництво Сирії в ООН також не відповіло на запит про коментар, додає Axios.

Читайте також: Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім

Мілана Головань
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ІзраїльСиріяОАЕПалестинаарабо-ізраїльский конфлікт
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