ОАЭ предупреждают Сирию никоим образом не вмешиваться в войну против Израиля – Axios
Объединенные Арабские Эмираты предостерегли режим Асада в Сирии от вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС или предоставления разрешения на использование территории Сирии для нанесения ударов по Израилю. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что дипломаты ОАЭ передали это послание сирийским чиновникам и проинформировали администрацию президента США Джо Байдена об их общении с сирийцами.
Несколько государств, в том числе США, очень обеспокоены тем, что война может перейти на территорию Ливана или Сирии и перерасти в региональный конфликт, пишут журналисты.
Издание отмечает, что Эмираты, в прошлом году нормализовавшие свои отношения с Сирией и пригласившие президента Сирии Башара аль-Асада посетить Абу-Даби, оказывают большее влияние на правительство Сирии, чем большинство арабских стран в регионе.
У ОАЭ также тесные отношения с Израилем после того, как страны подписали мирный договор в 2020 году.
Официальный представитель Эмиратов заявил, что не будет обсуждать приватные дипломатические разговоры. Представительство Сирии в ООН также не ответило на запрос о комментарии, добавляет Axios.
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.
- Правительство официально объявило о состоянии войны.
- 8 октября стало известно, что среди заложников, которые террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.
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