ОАЭ предупреждают Сирию никоим образом не вмешиваться в войну против Израиля – Axios

Объединенные Арабские Эмираты предостерегли режим Асада в Сирии от вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС или предоставления разрешения на использование территории Сирии для нанесения ударов по Израилю. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на дипломатические источники.

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Отмечается, что дипломаты ОАЭ передали это послание сирийским чиновникам и проинформировали администрацию президента США Джо Байдена об их общении с сирийцами.

Несколько государств, в том числе США, очень обеспокоены тем, что война может перейти на территорию Ливана или Сирии и перерасти в региональный конфликт, пишут журналисты.

Издание отмечает, что Эмираты, в прошлом году нормализовавшие свои отношения с Сирией и пригласившие президента Сирии Башара аль-Асада посетить Абу-Даби, оказывают большее влияние на правительство Сирии, чем большинство арабских стран в регионе.

У ОАЭ также тесные отношения с Израилем после того, как страны подписали мирный договор в 2020 году.

Официальный представитель Эмиратов заявил, что не будет обсуждать приватные дипломатические разговоры. Представительство Сирии в ООН также не ответило на запрос о комментарии, добавляет Axios.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которые террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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