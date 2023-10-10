В Белом доме назвали Иран соучастником нападения на Израиль, но доказательств нет

Иран является соучастником, хотя у Соединенных Штатов нет никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках в Израиле. Об этом на брифинге заявил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

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"Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учебами и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего ", – сказал он.

Американская газета The Washington Post писала 9 октября, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль, дав разрешение на ее проведение на встрече в Бейруте в начале октября.

Детали операции были уточнены в ходе нескольких встреч в Бейруте, на которых присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и Хезболлу.

В тот же день президент Владимир Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке террористов ХАМАС на Израиль.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которые террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США .

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