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В Белом доме назвали Иран соучастником нападения на Израиль, но доказательств нет

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 06:28
В Белом доме назвали Иран соучастником нападения на Израиль, но доказательств нет - Фото
Джон Кирби (Фото: ЭРА, YURI GRIPAS)

Иран является соучастником, хотя у Соединенных Штатов нет никаких разведданных или доказательств, указывающих на прямое участие Ирана в атаках в Израиле. Об этом на брифинге заявил представитель администрации Джо Байдена Джон Кирби.

"Иран в течение длительного времени поддерживает ХАМАС и другие террористические сети во всем регионе, учебами и ресурсами. И поэтому в этом отношении, очевидно, Иран является соучастником, но с точки зрения конкретных доказательств этого, такого рода атак, нет, у нас нет ничего ", – сказал он.

Американская газета The Washington Post писала 9 октября, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАСу спланировать атаку на Израиль, дав разрешение на ее проведение на встрече в Бейруте в начале октября.

Детали операции были уточнены в ходе нескольких встреч в Бейруте, на которых присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и Хезболлу.

В тот же день президент Владимир Зеленский намекнул, что Иран может быть причастен к атаке террористов ХАМАС на Израиль.

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Милана Головань
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войнаДжо КирбиИранарабо-израильский конфликт
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