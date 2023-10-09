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Кулеба: У Ирана выгодная позиция в мировой дипломатии, он дает России оружие из выгоды

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 09:37
Кулеба: У Ирана выгодная позиция в мировой дипломатии, он дает России оружие из выгоды - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Facebook министра)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью украинскому Forbes заявил, что в мировой дипломатии, происходящей вокруг Ирана, Тегеран находится в выгодной позиции касательно отношений с разными странами. Кроме того, по мнению министра, Иран помогает России исключительно из собственной выгоды.

Главу МИД попросили прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия начинает переговоры с Ираном о поставках ей ракет и "реактивных" Shahed'ов.

По словам Кулебы, "не секрет, что Россия хочет получить от Ирана ракеты". Западные страны, говорит министр, пытаются это предотвратить, поэтому вокруг Ирана происходит "очень активная дипломатия".

Отвечая на вопрос, кто побеждает в этих переговорах – Россия или западный мир, – Кулеба сказал: "Ситуация шаткая. И для России, и для нас. Иран здесь в выгодной позиции. Они чувствуют, что у них в руках есть актив, которым они могут оперировать в отношениях с разными игроками".

По убеждению министра, помогая Москве, Тегеран прежде всего думает о своих собственных интересах, а не о том, "как бы еще помочь России".

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Милана Головань
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