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Кулеба: В Ірану вигідна позиція у світовій дипломатії, він дає Росії зброю з власної вигоди

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 09:37
Кулеба: В Ірану вигідна позиція у світовій дипломатії, він дає Росії зброю з власної вигоди - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: Facebook міністра)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю українському Forbes заявив, що у світовій дипломатії, що точиться навколо Ірану, Тегеран має вигідну позицію щодо відносин з різними країнами. Крім того, на думку міністра, Іран допомагає Росії суто з власної вигоди.

Главу МЗС попросили прокоментувати повідомлення західних ЗМІ про те, що Росія починає перемовини з Іраном про постачання їй ракет та "реактивних" Shahed'ів.

За словами Кулеби, "не секрет, що Росія хоче отримати від Ірану ракети". Західні країни, каже міністр, намагаються цьому запобігти, то ж, довкола Ірану відбувається "дуже активна дипломатія".

Відповідаючи на запитання, хто перемагає у цих перемовинах, – Росія чи західний світ, – Кулеба сказав: "Ситуація хитка. І для Росії, і для нас. Іран тут у вигідній позиції. Вони відчувають, що у них в руках є актив, яким вони можуть оперувати у відносинах з різними гравцями".

На переконання міністра, допомагаючи Москві, Тегеран насамперед думає про свої власні інтереси, а не про те, "як би ще допомогти Росії".

Читайте також: Розбір | Угода диктаторів. Путін хоче ракети від Ірану: як йому можуть завадити

Мілана Головань
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війнаДмитро КулебаІранвійськова допомога
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