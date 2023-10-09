Кулеба: В Ірану вигідна позиція у світовій дипломатії, він дає Росії зброю з власної вигоди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю українському Forbes заявив, що у світовій дипломатії, що точиться навколо Ірану, Тегеран має вигідну позицію щодо відносин з різними країнами. Крім того, на думку міністра, Іран допомагає Росії суто з власної вигоди.

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Главу МЗС попросили прокоментувати повідомлення західних ЗМІ про те, що Росія починає перемовини з Іраном про постачання їй ракет та "реактивних" Shahed'ів.

За словами Кулеби, "не секрет, що Росія хоче отримати від Ірану ракети". Західні країни, каже міністр, намагаються цьому запобігти, то ж, довкола Ірану відбувається "дуже активна дипломатія".

Відповідаючи на запитання, хто перемагає у цих перемовинах, – Росія чи західний світ, – Кулеба сказав: "Ситуація хитка. І для Росії, і для нас. Іран тут у вигідній позиції. Вони відчувають, що у них в руках є актив, яким вони можуть оперувати у відносинах з різними гравцями".

На переконання міністра, допомагаючи Москві, Тегеран насамперед думає про свої власні інтереси, а не про те, "як би ще допомогти Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна поки не має інформації про те, що Іран збирається передати Росії балістичні ракети.

Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів-камікадзе Shahed до 2025 року.

16 серпня повідомлялося, що Вашингтон на непрямих переговорах з Тегераном "підштовхує" Іран до припинення постачання дронів-камікадзе росіянам.

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