Иранские спецслужбы помогли боевикам ХАМАС напасть на Израиль – WSJ

Американская газета The Wall Streen Journal со ссылкой на высокопоставленных членов поддерживаемых Ираном группировок боевиков ХАМАС и Хезболлы пишет, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАС спланировать атаку на Израиль, дав разрешение на ее проведение на встрече в Бейруте в начале октября.

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Как сообщили журналистам источники, офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) работали с ХАМАС с августа над разработкой плана серии воздушных, наземных и морских вторжений.

Детали операции были уточнены в ходе встреч в Бейруте, на которых присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и Хезболлу.

Издание пишет, что США пока не выявили никакой причастности Ирана к атаке на Израиль.

В то же время, неназванные европейский чиновник и советник сирийского правительства подтвердили WSJ информацию об участии Тегерана в подготовке к нападению.

Прямое участие Ирана вывело бы из тени продолжающийся конфликт Тегерана с Израилем, повысив риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Глобальный план КСИР состоит в том, чтобы создать угрозу для Израиля по нескольким направлениям.

По данным источников, Иран отложил другие региональные конфликты, в частности, противостояние с Саудовской Аравией в Йемене, чтобы направить ресурсы КСИР на координацию, финансирование и вооружение ХАМАС и Хезболлы.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которые террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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