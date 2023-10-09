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Иранские спецслужбы помогли боевикам ХАМАС напасть на Израиль – WSJ

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 07:19
Иранские спецслужбы помогли боевикам ХАМАС напасть на Израиль – WSJ - Фото
Ракетный залп из Газы по Израилю (Фото - EPA)

Американская газета The Wall Streen Journal со ссылкой на высокопоставленных членов поддерживаемых Ираном группировок боевиков ХАМАС и Хезболлы пишет, что представители иранских спецслужб помогли ХАМАС спланировать атаку на Израиль, дав разрешение на ее проведение на встрече в Бейруте в начале октября.

Как сообщили журналистам источники, офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) работали с ХАМАС с августа над разработкой плана серии воздушных, наземных и морских вторжений.

Детали операции были уточнены в ходе встреч в Бейруте, на которых присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и Хезболлу.

Издание пишет, что США пока не выявили никакой причастности Ирана к атаке на Израиль.

В то же время, неназванные европейский чиновник и советник сирийского правительства подтвердили WSJ информацию об участии Тегерана в подготовке к нападению.

Прямое участие Ирана вывело бы из тени продолжающийся конфликт Тегерана с Израилем, повысив риск более широкого конфликта на Ближнем Востоке. Глобальный план КСИР состоит в том, чтобы создать угрозу для Израиля по нескольким направлениям.

По данным источников, Иран отложил другие региональные конфликты, в частности, противостояние с Саудовской Аравией в Йемене, чтобы направить ресурсы КСИР на координацию, финансирование и вооружение ХАМАС и Хезболлы.

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Милана Головань
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