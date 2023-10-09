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Іранські спецслужби допомогли бойовикам ХАМАС напасти на Ізраїль – WSJ

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 07:19
Іранські спецслужби допомогли бойовикам ХАМАС напасти на Ізраїль – WSJ - Фото
Ракетний залп із Гази по Ізраїлю (Фото - EPA)

Американська газета The Wall Streen Journal з посиланням на високопоставлених членів підтримуваних Іраном угрупувань бойовиків ХАМАСу та Хезболли пише, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, давши дозвіл на її проведення на зустрічі у Бейруті на початку жовтня.

Як повідомили журналістам джерела, офіцери іранського Корпуса вартових ісламської революції (КВІР) працювали з ХАМАС з серпня над розробкою плану серії повітряних, наземних та морських вторгнень.

Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, включно з ХАМАС та Хезболлою.

Видання пише, що США поки що не виявили жодної причетності Ірану до атаки на Ізраїль.

Водночас неназвані європейський урядовець і радник сирійського уряду підтвердили WSJ інформацію про участь Тегерана у підготовці до нападу.

Пряма участь Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Глобальний план КВІР полягає в тому, щоб створити загрозу для Ізраїлю з кількох напрямків.

За даними джерел, Іран відклав інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння із Саудівською Аравією в Ємені, щоб спрямувати ресурси КВІР на координацію, фінансування та озброєння ХАМАС та Хезболли.

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Мілана Головань
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