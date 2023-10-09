Іранські спецслужби допомогли бойовикам ХАМАС напасти на Ізраїль – WSJ
Американська газета The Wall Streen Journal з посиланням на високопоставлених членів підтримуваних Іраном угрупувань бойовиків ХАМАСу та Хезболли пише, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, давши дозвіл на її проведення на зустрічі у Бейруті на початку жовтня.
Як повідомили журналістам джерела, офіцери іранського Корпуса вартових ісламської революції (КВІР) працювали з ХАМАС з серпня над розробкою плану серії повітряних, наземних та морських вторгнень.
Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, включно з ХАМАС та Хезболлою.
Видання пише, що США поки що не виявили жодної причетності Ірану до атаки на Ізраїль.
Водночас неназвані європейський урядовець і радник сирійського уряду підтвердили WSJ інформацію про участь Тегерана у підготовці до нападу.
Пряма участь Ірану вивела б із тіні тривалий конфлікт Тегерана з Ізраїлем, підвищивши ризик ширшого конфлікту на Близькому Сході. Глобальний план КВІР полягає в тому, щоб створити загрозу для Ізраїлю з кількох напрямків.
За даними джерел, Іран відклав інші регіональні конфлікти, зокрема протистояння із Саудівською Аравією в Ємені, щоб спрямувати ресурси КВІР на координацію, фінансування та озброєння ХАМАС та Хезболли.
- З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.
- Уряд офіційно оголосив стан війни.
- 8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.
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