RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 06:28
Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім - Фото
Джон Кірбі (Фото: ЕРА, YURI GRIPAS)

Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках в Ізраїлі. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.

"Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з погляду конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого", – сказав він.

Американська газета The Washington Post писала 9 жовтня, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, давши дозвіл на її проведення на зустрічі у Бейруті на початку жовтня.

Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, включно з ХАМАС та Хезболлою.

Того самого дня президент Володимир Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Читайте також: Кулеба: В Ірану вигідна позиція у світовій дипломатії, він дає Росії зброю з власної вигоди

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаІранджон кірбіарабо-ізраїльский конфлікт
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 