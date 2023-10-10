Іран є співучасником нападу на Ізраїль – Білий дім

Іран є співучасником, хоча Сполучені Штати не мають жодних розвідданих чи доказів, які вказують на пряму участь Ірану в атаках в Ізраїлі. Про це на брифінгу заявив представник адміністрації Джо Байдена Джон Кірбі.

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"Іран протягом тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником, але з погляду конкретних доказів щодо цього, такого роду атак, ні, у нас немає нічого", – сказав він.

Американська газета The Washington Post писала 9 жовтня, що представники іранських спецслужб допомогли ХАМАСу спланувати атаку на Ізраїль, давши дозвіл на її проведення на зустрічі у Бейруті на початку жовтня.

Деталі операції були уточнені під час кількох зустрічей у Бейруті, на яких були присутні офіцери КВІР та представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, включно з ХАМАС та Хезболлою.

Того самого дня президент Володимир Зеленський натякнув, що Іран може бути причетний до атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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