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Израиль зафиксировал пуски ракет из Сирии, ЦАХАЛ наносит ответные удары

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 23:20
Израиль зафиксировал пуски ракет из Сирии, ЦАХАЛ наносит ответные удары - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Вечером 10 октября удары по Израилю начали наноситься с территории Сирии, ЦАХАЛ наносит ответные удары. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

ЦАХАЛ сообщил, что было зафиксировано несколько запусков из Сирии по территории Израиля. Часть ракет пересекла территорию Израиля и предположительно упала на открытой местности.

Немного позже израильские силы обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛа отвечают артиллерийскими и минометными ударами в направлении источника обстрела в Сирии.

  • Сегодня в Силах обороны Израиля заявили, что ХАМАС хочет втянуть в войну Сирию и Ливан.
  • По данным Axios, ОАЭ предостерегли режим Асада в Сирии от вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС или предоставления разрешения на использование территории Сирии для нанесения ударов по Израилю.

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Оксана Житнюк
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СирияИзраильвойна
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