Израиль зафиксировал пуски ракет из Сирии, ЦАХАЛ наносит ответные удары
10.10.2023, 23:20
Иллюстративное фото - ЕРА
Вечером 10 октября удары по Израилю начали наноситься с территории Сирии, ЦАХАЛ наносит ответные удары. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
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ЦАХАЛ сообщил, что было зафиксировано несколько запусков из Сирии по территории Израиля. Часть ракет пересекла территорию Израиля и предположительно упала на открытой местности.
Немного позже израильские силы обороны сообщили, что солдаты ЦАХАЛа отвечают артиллерийскими и минометными ударами в направлении источника обстрела в Сирии.
- Сегодня в Силах обороны Израиля заявили, что ХАМАС хочет втянуть в войну Сирию и Ливан.
- По данным Axios, ОАЭ предостерегли режим Асада в Сирии от вмешательства в войну между Израилем и ХАМАС или предоставления разрешения на использование территории Сирии для нанесения ударов по Израилю.
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