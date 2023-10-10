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"Убить больше евреев". В Израиле заявили, что ХАМАС хочет втянуть в войну Сирию и Ливан

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 14:28
Удары Израиля по сектору Газа (Фото: EPA)

Спикер Сил обороны Израиля Маша Михельсон заявила, что ХАМАС хочет втянуть в войну Сирию и Ливан. Об этом она сообщила в комментарии Укринформу.

По ее словам, террористы ХАМАС с самого начала атаки на Израиль призывали Хезболлу на севере, израильских арабов и палестинцев в Ливане, Сирии, а также округе Иудеи и Самарии вмешаться в войну и помочь им. 

Она отметила, что террористы хотят уничтожить Израиль как государство и "убить как можно больше евреев". 

Михельсон заявила, что боевики частично достигли своих целей, так как за сутки убили больше евреев, чем за любой другой день после окончания Второй мировой войны. 

Также представитель Израиля подчеркнула, что целью операции против ХАМАС является то, чтобы террористы никогда больше не смогли атаковать страну. 

  • 7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили прорыв из сектора Газа на юг Израиля. В тот же день правительство заявило о введении чрезвычайного положения в стране.
  • 8 октября израильское правительство объявило о состоянии войны.
  • 9 октября представитель ЦАХАЛ сообщил, что армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

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Дмитрий Гриниченко
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СирияИзраильвойнасектор газахамасЛиван
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