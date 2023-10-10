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"Вбити більше євреїв". В Ізраїлі заявили, що ХАМАС хоче втягнути у війну Сирію та Ліван

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 14:28
Удари Ізраїлю по сектору Гази (Фото: EPA)

Спікерка Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон заявила, що ХАМАС хоче втягнути у війну Сирію та Ліван. Про це вона повідомила у коментарі Укрінформу.

За її словами, терористи ХАМАС із самого початку атаки на Ізраїль закликали Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів та палестинців у Лівані, Сирії, а також окрузі Юдеї та Самарії втрутитися у війну та допомогти їм.

Вона зазначила, що терористи хочуть знищити Ізраїль як державу та "вбити якнайбільше євреїв".

Міхельсон заявила, що бойовики частково досягли своєї мети, оскільки за добу вбили більше євреїв, ніж за будь-який інший день після закінчення Другої світової війни.

Також представниця Ізраїлю підкреслила, що метою операції проти ХАМАС є те, щоб терористи ніколи більше не змогли атакувати країну.

  • 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС здійснили прорив із сектору Гази на південь Ізраїлю. У той самий день уряд заявив про запровадження надзвичайного стану в країні.
  • 8 жовтня ізраїльський уряд оголосив про стан війни.
  • 9 жовтня представник ЦАХАЛ повідомив, що армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльСиріясектор ГазаХАМАСЛіван
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